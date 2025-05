Formálódik a Telegram és az xAI partnersége

A Telegram azonnali üzenetküldő platform felhasználói bázisa mostanra már meghaladta az egymilliárd főt, a rendszer ugyanakkor egyetlen, mesterséges intelligencia alapú megoldást nem integrált még széles körűen magába, illetve nincs hír arról, hogy az orosz származású üzletember, Pavel Durov cége saját modellt vagy chatbotot fejlesztene. Ez azonban rövidesen megváltozhat.

Durov X-en közzétett posztja alapján gyakorlatilag eldöntött tény, hogy idén nyártól Elon Musk cége, az xAI biztosít AI-chatbot-szolgáltatást a Telegram felhasználói számára. A Telegramba integrált Grok-ra vonatkozó megállapodás egyelőre egy évre szól és 300 milliárd dollárt fizet érte az xAI, plusz a Telegramon keresztül érkező regisztrációk után 50%-os jutalék illeti Durovékat.

A Telegram első emberének posztjához hozzászólt Musk is, aki szerint egyelőre semmiféle megállapodásról nincs szó a két cég között, Durov szerint azonban a felek már minden részletben megegyeztek és csak formaságok hiányoznak az üzlet nyélbe ütéséhez. A Grok chatbot egyébként a Telegram premium előfizetők számára már most is elérhető, a fenti megállapodással ezt terjesztenék ki a teljes ügyfélbázisra.

A Grok a Telegramon belül többek között szövegszerkesztési, chat összegzési, dokumentumfeldolgozási vagy akár csoportmoderációs feladatokat láthat majd el, ugyanakkor nem dolgozza fel a tanítási folyamatokhoz a felhasználók összes adatát, különös tekintettel a privát beszélgetésekre - ígéri a platform üzemeltetője.