Tovább küzd Amerika a Meta ellen

Megfellebbezi a tavaly novemberben született elsőfokú ítéletet a versenyügyekben illetékes amerikai kormányszerv, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission, azaz FTC) abban az antitröszt-perben, mely a Meta ellen indult 2020-ban - jelentette be a szervezet kedden.

Az ügy egészen Donald Trump első elnökségéig nyúlik vissza, amikor az elnök még kifejezetten ellenséges viszonyt ápolt a közösségimédia-óriásokkal, illetve az Instagram és a WhatsApp 2012-es és 2014-es felvásárlásából eredeztethető.

Az eredeti keresetben a hivatal arra kérte James Boasberg szövetségi bírót, hogy írja elő a Meta számára a 2012-ben vásárolt Instagram és a 2014-ben megszerzett WhatsApp értékesítését, vagyis lényegében a cég háromtagú fő szolgáltatásportfóliójának feldarabolását, mivel a közösségi hálózatok és szolgáltatások piacán az elmúlt évtizedben túlságosan nagyra nőtt, erősebb versenytárs nélkül.

Boasberg 2021-ben elutasította a keresetet arra hivatkozva, hogy az ügynökség nem rendelkezik elegendő bizonyítékkal annak alátámasztására, hogy a cég piaci fölénnyel bírna. Ezután a bizottság pár hónappal később módosított panaszt nyújtott be, melyben további mutatókat és információkat sorakoztatott fel a Meta szolgáltatásainak felhasználói bázisáról a versenytársakhoz viszonyítva, ami már elég volt az illetékes bíró számára az ügy folytatásához.

A bíró az ítéletben kifejtette, hogy sikerült elegendő bizonyítékot szerezni a döntés meghozatalához, és végül arra jutott, hogy a fogyasztók jelentős mennyiségű képernyőidőt csoportosítottak át a Meta alkalmazásaiból a rivális szolgáltatásokhoz (TikTok, YouTube), ennek eredményeként a Metának jelentős összegeket kellett befektetnie ahhoz, hogy tartani tudja a lépést.

A mostanra már gyakorlatilag teljes kézi vezérléssel működő FTC most annak ellenére viszi tovább az ügyet a fellebviteli szakaszba, hogy Mark Zuckerberg látványosan igyekszik Donald Trump kegyeiben járni, melynek része volt többek között, hogy 25 millió dollárt fizetett az elnöknek peren kívül, amiért 2021-ben a Capitolium ostromát követően a közösségi óriás felfüggesztette a Facebook- és Instagram-fiókját.

Mindebből arra lehet következtetni, hogy a Meta által biztosított anyagi támogatás és a nyilvánosság előtt rendezettnek tűnő viszony dacára Trump továbbra sem fogadta kegyeibe Zuckerberget és vállalatát, az első elnökséget övező ellenséges légkör pedig azóta sem oldódott teljesen fel.