Szigorít a TikTok az európai kiskorúak ellenőrzésén

A Facebook, az Instagram és a TikTok ugyan papíron 13 éves kortól engedi regisztrálni az új felhasználókat, de a gyakorlatban nehezen ellenőrizhető a felhasználók őszintesége. A szabályozók nyomására azonban a cégek számára sürgetőbbé vált ez a kihívás is, és új megoldásokkal próbálják elejét venni az esetleges büntetéseknek. A ByteDance tulajdonában lévő TikTok friss bejelentése szerint a platform egy új AI-alapú életkor-ellenőrző rendszert tesztelt az elmúlt év során az Egyesült Királyságban, melyet a következő hetek során széles körben bevezet Európában a 13 évnél fiatalabb, de életkorukról hazudó felhasználók azonosításához.

A rendszer különböző faktorokat vesz figyelembe a fiók tulajdonosának életkorára vonatkozó becsléshez, köztük a profilhoz fűződő adatokat, a közzétett videókat, megtekintési szokásokat és általánosságban az aktivitást. A feltételezhetően kiskorúhoz tartozó megjelölt fiókat nem távolítja el rögtön a platform, előtte egy dedikált moderátori csapat vizsgálja felül a döntést a félreértések elkerülése végett. A videómegosztó szerint egyelőre még mindig nincs egy globálisan elfogadott, egységes megoldás ahhoz, hogy a magánélet tisztelete mellett hatékonyan tudják megerősíteni egy személy életkorát.

A kitiltások elleni fellebbezésekhez a Yoti arcfelismeréses életkor-becslő megoldását, hitelkártya-ellenőrzést és a hivatalos személyazonosító okmányokat egyaránt beveti. A Meta szintén a Yoti szoftverét használja a felhasználók életkorának ellenőrzésére a Facebookon. A TikTok hozzátette, hogy az új rendszert kifejezetten Európára szabta a régió szabályozási követelményeinek való megfelelést szem előtt tartva, mely folyamatban az ír adatvédelmi bizottság segített.

Ugyan egyes európai országok és az Egyesült Államok államai törvényben szabályozzák a közösségi médiára vonatkozó alsó korhatárt, de eddig nem volt jellemző végrehajtási rendszer bevezetése a jogi kihívások miatt. Az akadémikusok, politikusok és érdekvédelmi csoportok egy része szerint az ilyen intézkedések visszaüthetnek, mivel a tinédzsereket a sötét web felé terelheti, akik jobban elszigetelődhetnek a digitális térben.

A legdrasztikusabb lépést Ausztrália tette meg ezen a területen, mikor tavaly elfogadta a törvénytervezetet, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a közösségimédia-platformok számára, hogy 16 éven aluli felhasználók hozzáférhessenek szolgáltatásaikhoz. A vállalatok akár 50 millió ausztrál dollár (32 millió USD) pénzbírságot kaphatnak, ha nem teszik meg az ennek biztosításához szükséges intézkedéseket. A vállalatok korábban azzal is érveltek, hogy a bonyolult végrehajtás technikai oldalról szükségtelenül nagy erőfeszítéseket igényelne.

Nem egészen egy héttel ezelőtt az Egyesült Államokban és több más régióban a leginkább tinédzserek által használt Roblox kreatív platform is kötelezővé tette az addig opcionális életkor-ellenőrzést, mely egy szelfi feltöltésével, illetve a személyi igazolvánnyal rendelkezők esetében opcionálisan az okmány befotózásával jár. A cég azután döntött így, hogy a szolgáltatás a tengerentúlon a gyermekekre vadászó szexuális ragadozók egyik kedvelt terepévé vált.

Az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az életkormeghatározó fejlesztések korántsem működnek tökéletesen. A Roblox esetében több alkalommal előfordult, hogy az algoritmus fiatalabbnak becsülte a koránál a felhasználót, és ennek a fordítottja is - ami leginkább azért probléma, mivel ezzel az egy korosztályba tartozó barátokkal való kapcsolattartás is ellehetetlenül bizonyos esetekben. Ha ez nem lenne elég, a rendszer rendkívül könnyen átverhető, melynek ízére a platformot használó gyerekek hamar rá is éreztek.