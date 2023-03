A mobilszámlánk közel felét a mobilnet teszi ki

Egy átlagos magyar háztartás havi 18 600 forintot költött távközlési szolgáltatásokra 2022-ben, ami magába foglalja az otthoni internet és telefon-, a mobiltelefon-, a mobilinternet- és a TV-szolgáltatások díjait. Nem tartalmazza viszont az eszközök árát, a mobilszámlákon esetenként megjelenő készüléktörlesztési és mobilvásárlási költségeket, illetve a streamingszolgáltatóknak közvetlenül fizetett összegeket sem - derül ki abból a felmérésből, amit a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) számára készített az Ariosz Kft. az elektronikus hírközlési piac fogyasztói szokásairól.

A közel 19 ezer forintos átlagos kiadás jellemzően két mobiltelefon-előfizetés, és két otthoni szolgáltatás díjából adódik össze, ez utóbbiak leginkább a TV-szolgáltatás és az otthoni internet. A távközlési kiadások jelentős részét a háztartások szinte mindegyikében használt mobiltelefon- és ahhoz kapcsolódó mobilinternet-szolgáltatások 11 ezer forintos díja teszi ki. A mobil után a televízió-előfizetés vezet, ezt követi a helyhez kötött internet és az otthoni telefon egy fix költsége, bár ez a szám évről évre csökken.

A felmérésben idén először kérdezték meg, hogy a mobilszámlán belül mennyi az okostelefonon használt mobilinternet költsége. Bár a számlán ez külön soron feltüntetésre kerül, az összeget mindössze a mobilinternettel rendelkező háztartások 62%-ában tudták megmondani (vagy megbecsülni). Átlaga a teljes háztartásra nézve 5280 forint, ami a teljes mobilköltségnek a 42%-a.

Több tényező is meghatározza, hogy ki mennyit tud és hajlandó fizetni: a legfontosabb a háztartásméret, azaz minél többen élnek a háztartásban, annál magasabb az összköltés. A több háztartástag nyilvánvalóan több mobiltelefon-előfizetést, és ezáltal magasabb mobilkiadást eredményez.

Ezen felül a háztartás mérete az otthoni internet-, és a TV-költést is meghatározza. A több felhasználó mellett feltételezhetően nagyobb sávszélességre, többféle TV-csatornára lehet igény. Leginkább a felnőtt, azon belül a dolgozó háztartástagok száma befolyásolja a költést. Ők mobilabb és sokrétűbb felhasználók lehetnek, ráadásul jövedelmük is fedezi a nagyobb igényeket. Érdekesség még, hogy a TV-előfizetésnél a gyermekek száma, azaz a nekik szóló tartalom igénye a felnőttekéhez hasonló hatással bír. A távközlési kiadások szempontjából természetesen meghatározó faktor továbbá a háztartás anyagi helyzete: értelemszerűen a magasabb jövedelmű, magukat is jobb anyagi helyzetűnek gondoló háztartások távközlésre is többet tudnak költeni.

Az igényeket a háztartás távközlési szolgáltatásai kapcsán a döntéshozó tagjának életkora, iskolai végzettsége is befolyásolja, a legfiatalabbak kevesebb szolgáltatást használnak, jellemzően nem fizetnek elő otthoni telefonra. A legidősebbeknek pedig az otthoni internetre és az okostelefonban használt mobilinternetre van kevésbé szükségük. Mindezek eredménye, hogy a középkorú döntéshozóval rendelkező háztartások távközlési kiadásai a legmagasabbak. Az olyan háztartásokban, ahol a legmagasabb iskolai végzettség nyolc általános, összességében kevesebbet költenek távközlésre. A diplomás háztartásokban pedig a gyorsabb otthoni internetre is hajlandóak előfizetni.

Elégedetlenebbek vagyunk az otthoni nettel

A felmérés szerint csökkent az otthoni internettel teljesen elégedettek aránya is: a helyhez kötött internet előfizetők 2022-ben kis mértékben, de statisztikailag szignifikánsan elégedetlenebbek a szolgáltatással, mint egy éve, míg a fizetős tévé és a mobilnet használóinál kisebb a visszaesés ilyen téren. A tévészolgáltatással az átlagosnál elégedettebbek a közepes anyagi helyzetűek, illetve akiknél nincs otthoni internet. A tévészolgáltatók közül a Vodafone-nal elégedettek a legkevésbé az előfizetői.

Az otthoni vezetékes internettel is a közepes anyagi helyzetűek a leginkább elégedettek. A szolgáltatók között is találtunk különbséget: a Telekom ügyfelei az átlagosnál elégedettebbek, a kisebb szolgáltatók helyhez kötött internet ügyfelei kevésbé elégedettek a szolgáltatással.

A kisképernyős mobilinternetet használók közül elégedettebbek a szolgáltatással a magasabb iskolai végzettségűek, valamint a jobb anyagi helyzettel rendelkezők. Szolgáltatónként itt nem mutatható ki eltérés.

Mindhárom szolgáltatás esetében az árral voltak most is a legkevésbé elégedettek az ügyfelek. A mobilinternetnél a korábban gyengén szereplő adatkorlát mértéke idén sokkal jobb értékelést kapott, és ugyancsak növekedett a szolgáltatás minőségével (folyamatosság, hibamentesség) való elégedettség.