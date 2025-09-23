Többségben vannak az 5G-s eszközök a magyar mobilneten
Mérföldkőhöz ért a hazai 5G-penetráció, az idei második negyedévben a 13 millió, mobilnet-hálózatra csatlakozó telefonok és tabletek 51%-a volt képes 5G-s adatkapcsolat létesítésére.
Az újgenerációs hálózatok terjedését eleinte éppen a kompatibilis eszközök gyér felhozatala fogta vissza, ez a korlát azonban a modernebb készülékek piacra kerülését követően egyre inkább eltűnni látszik.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) negyedévről-negyedévre elkészíti a szolgáltatók önbevallása alapján a magyar mobilhálózatokról szóló jelentését, melyből számtalan részadat mellett az is kiderül, hogy az operátorok hálózatait milyen arányban használják a különböző technológiákkal kompatibilis előfizetői végberendezések.
E téren az idei második negyedév végére mérföldkőhöz ért a piac, most először fordult elő ugyanis, hogy a hazai mobilnetre csatlakozó mobiltelefonok és táblagépek (az M2M eszközök tehát nem tartoznak ide) több mint fele képes volt 5G-kapcsolat létesítésére - még ha ezt nem is mindenhol lehetett kihasználni. A magyar szolgáltatók közül 5G-s lakosságarányos lefedettségben egyébként a Telekom vezet, a legnagyobb kapacitást azonban a Yettel biztosítja.
A hatóság szerint összesen nagyjából 13 millió készülékkel létesítettek a második negyedévben mobilnet-kapcsolatot a hazai szolgáltatók hálózatán, melyek 95%-a már 4G és/vagy 5G-képes, ugyanakkor 4%-uk, azaz uszkve 700 ezer eszköz csupán 2G-s hálózatokra tud kapcsolódni.
Használatban lévő, csak 2G-képes készülékből azonban ennél lényegesen több van. A hatóság legutóbb éppen egy múlt heti közleményében szögezte le, hogy a magyar háztartásokban ma még mintegy 1,3 millió olyan, jellemzően nyomógombos készüléket használnak, melyeknek a fentiek alapján nagyjából a felével soha nem csatlakoznak semmilyen mobiladat-hálózata.
Ha a növekedési trendvonal töretlenül folytatódik a jövőben, közel biztosra lehet venni, hogy a 2G-s hálózatok legkorábban 2028-30 -ra tervezett lekapcsolására az 5G-képes eszközök aránya a magyarországi mobilhálózatokon meghaladja majd a 90%-ot.