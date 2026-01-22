2025 az ész nélküli AI-bevezetés éve volt

Az elmúlt évben az AI kilépett a pilotok világából, és a nagyvállalati működés stratégiai eszközévé vált, még olyan szereplőknél is, ahol az alaptevékenység ezt korábban nem indokolta.

A közép- és nagyvállalatok körében az AI-ban való gondolkodás már közel 100%-os, miközben a felkészültség, a rendszerszintű szakértelem és az adat/architektúra-oldali háttér jóval alacsonyabb szinten áll, így a valós, méretezhető felhasználás egy szűkebb körre korlátozódik - vélik az Atos Group magyarországi leányvállalatánál, az Atos Magyarországnál.

A cég szakemberei egy hét elején tartott sajtóeseményen vázolták fel a tavalyi év hazai piacra vonatkozó AI-trendjeit, melyet elsősorban a hype-faktor fűtötte lelkesedés és a FOMO vezérelt, mintsem pontos tervezés és szakmai megfontolások, ez pedig komoly rendszerszintű problémákhoz vezet(het).

Ilyen probléma például, hogy az egyéni felhasználók számára könnyen hozzáférhetővé vált nyilvános AI szolgáltatásokat a felhasználók a vállalati IT felügylete nélkül alkalmazzák vállalati környezetben, ezzel mind adatbiztonsági, mind adatkezelési, mind üzemeltetési kockázatot jelentenek a cég számára.

A tapasztalatok szerint emellett számos érintett szervezetnél nincsenek jól összehangolva az üzleti igények az informatikai megoldásokkal, vagyis jellemzően nincsenek jól beazonosítva azok a repetatív, időigényes folyamatok, melyeket könnyen ki lehet váltani rendszerszinten a mesterséges intelligenciával - a rendszerszintű megközelítés eleve nem jellemző még ezen a területen.

Az Atos szerint további probléma, hogy hiányoznak a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazását keretek közé tevő szabályok, sokszor pedig még arról sincsenek képben a vezetők, hogy mire is kellene kiterjednie egy ilyen jellegű szabályozásnak.

Jellemző tendencia emelett, hogy egy-egy látványos, gyors eredményt ígérő AI megoldás kerül a cégek látókörébe és végül bevezetésre, amely végül nem hozza a várt eredmény. Ennek legfőbb oka, hogy az IT vezetők még nem ismerik azokat az átfogó AI platformokat, amelyek több területre kiterjedő, integrált megoldást nyújtanak, másrészt elmarad az átfogó, a folyamatok elemzésére és az üzleti igények felmérésére épülő AI stratégia kialakítása, amely az üzleti igényhez keresi meg a megfelelő AI szolgáltatást, nem pedig fordítva. Ehelyett a "mindenhol legyen AI" stratégia jellemző a hype-ra felülve.

Azért pozitív példák is akadnak, így a legátgondoltabb AI bevezetések ma elsősorban a pénzügy, a technológiai és telekommunikáció szektoraiban látszanak, mert e területeken erős az adatvezérelt kultúra, kiforrott a szabályozási megfelelés, és nagy a nyomás a hatékonyság és bevételnövelő innovációra.

A klasszikus gyártás és több kkv-dominált ágazat (pl. hagyományos kereskedelem, építőipar) jellemzően lemaradó, mert szűkösek az erőforrások, alacsonyabb az adatérettség, erős a szabályozási/IT biztonsági félelem, és sok helyen hiányzik a felsővezetői AI szponzoráció - vélik az Atos Magyarországnál.