Kormányzati adatok feldolgozásában segít az Anthropic

Közös együttműködést jelentett be az Anthropic a Palantirral és az Amazon Web Services-szel annak céljából, hogy a Claude AI modell képességeit meg nem nevezett amerikai hírszerzési és védelmi ügynökségek számára nyújtsa szolgáltatásként. Az Anthropic saját nagy nyelvi modellje a Palantir platformján fogja feldolgozni és elemezni az adatokat. Az Anthropic korábban a Claude-ot az AWS GovCloudba integrálta, egy kormányzati felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásba, ennek alapjára épít az új egyezség.

A partnerség a Claude-ot a Palantir hatosszintű környezetében (IL6) fogja futtatni, amely a nemzetbiztonság szempontjából kritikus adatokat kezeli. A felek célkitűzései közé tartozik, hogy a Claude nagy mennyiségű adattal tudjon műveleteket végrehajtani nagy sebességgel, az adathalmazokon belül mintákat és trendeket azonosítson, valamint segítsen a dokumentumok áttekintésében és előkészítésében. Ugyan az AI segíthet ilyen módon hatékonyabbá tenni az elemzést, a tisztviselők megtartják döntéshozatali jogkörüket ezekben a műveletekben.

Modern SOC, kiberhírszerzés és fenntartható IT védelem (x) Gyere el meetupunkra november 18-án, ahol valós használati eseteken keresztül mutatjuk be az IT-biztonság legújabb trendjeit. Gyere el meetupunkra november 18-án, ahol valós használati eseteken keresztül mutatjuk be az IT-biztonság legújabb trendjeit.

Modern SOC, kiberhírszerzés és fenntartható IT védelem (x) Gyere el meetupunkra november 18-án, ahol valós használati eseteken keresztül mutatjuk be az IT-biztonság legújabb trendjeit.

A technológia képességeivel kapcsolatban a Palantir példaként hozza, hogy egy (meg nem nevezett) amerikai biztosítótársaság 78 AI-ügynököt használt fel a Claude segítségével, így egyes folyamatokat sikerült két hétről három órára csökkenteni.

A kritikus hangok szerint a megállapodás teljesen szembemegy az Anthropic korábban publikált „AI biztonsági” elveivel és céljaival. Timnit Gebru, a Google mesterséges intelligencia etikai részlegének korábbi társvezetője az X közösségi oldalon kommentálta a megállapodást, mivel szerinte a cégek nem törődnek az emberiséget fenyegető egzisztenciális kockázatokkal. A 2021-ben alapított cég mindig is hangsúlyozta, hogy fontos számára az etika és a biztonság a fejlesztések során, ezzel próbálta magát megkülönböztetni versenytársaitól is - ezen az imázson ronthat most jelentősen a frissen bejelentett partnerség.