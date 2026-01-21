Nagy reményeket fűz a Google a vállalati Geminihez

A Google a Google Cloudon keresztül, egy alkalmazásprogramozási felületen értékesíti a Gemini modellekhez való hozzáférést, így vált láthatóvá, hogy az elmúlt évben felélénkült a fejlesztők Gemini platform iránti érdeklődése. A belsős adatok alapján a Gemini 2.5 bevezetése után az API-hívások száma a tavaly márciusban mért 35 milliárdról augusztusra elérte a 85 milliárdot – hozta nyilvánosságra a The Information az adatok felülvizsgálása után.

A Gemini vállalatoknak szánt Enterprise utótaggal elnevezett csomagját már 1500 vállalaton belül használják, és összesen több mint 8 millió ügyfelet számlál a még további egymillió egyéni usert is beleszámítva. A Gemini API sikere a közvetlen eladásokon túl is fellendítette az üzletet, mivel a cégek API-kiadásai más Google Cloud-termékekre, például a tárhelyre vagy az adatbázisokra fordított kiadásokat is növelték.

Az ügyfelek visszajelzések azonban vegyesek: a Gemini legújabb verziói valóban jobbak, de az elemzők szerint továbbra is nehéz rávenni a vállalatokat, hogy a komplexebb képességekkel rendelkező modelleket használják. Tavaly ősszel több beszámolóban is annak adtak hangot a fejlesztők, hogy a nehezebben használható API-k bonyolultabbá teszik az integrációt a vállalati alkalmazásaikkal és szolgáltatásaikkal.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

A Google a modellekhez való hozzáférést értékesítő üzletágat lassan tudta csak beindítani, mivel a Gemini korai kiadásai nem találtak túl nagy befogadóközönségre. A tavaly tavasszal kiadott Gemini 2.5-öt már lelkesebbek fogadták a fejlesztők, és az API-eladások beindultak. A novemberben érkezett Gemini 3 szintén hozott egy lendületes lökést.

Az egyre komplexebb képességeket kínáló Geminire építkezve erősödhet tovább a Google még gyerekcipőben járó üzletága. A Thomas Kurian vezette Google Cloud számára ez az időszak nagy lehetőségeket rejt, miközben az Amazon AWS és a Microsoft Azure által uralt piacon egyre agresszívabb a verseny. A keresőcég február elején érkező negyedik negyedéves eredményeiben valószínűleg már számokban is mérni lehet a javulást - a befektetők vélhetően arra utaló jeleket fognak keresni, hogy a Google AI-ba tolt befektetései megtérülni látszanak-e.

A cég tavaly ősszel közölte, hogy várhatóan 91 és 93 milliárd dollár közötti összeget költ majd tőkekiadásokra, beleértve az AI-üzletág támogatását is, ami majdnem kétszerese a 2024-ben capexre költött 52,5 milliárd dollárnak. Emellett a vállalat jelentős összegeket költött szakemberekre és tehetségekre a Google Cloud és Google DeepMind részlegeken.