Újraindítja a szuperszámítógépes projektet a Tesla

Visszatérhet a parkolópályáról a Tesla ambiciózus szuperszámítógépes projektje, a Dojo a Dojo3-mal, mely az autógyártó harmadik generációs, házon belül fejlesztett, alapvetően önvezetés-támogatási céllal létrejött rendszere lehet.

Az újraindulás részleteiről egyelőre semmi konkrétumot nem tudni, Elon Musk, a cég első embere mindössze annyit közölt, hogy mivel az AI5 típusú, a Teslák fedélzeti számítógépébe tervezett chip fejlesztése jól halad, ezért újrakezdődhet a munka a Dojo3-on.

Nem egészen fél évvel ezelőtt erre vajmi kevés esély mutatkozott, tavaly augusztusban jelentette be ugyanis a Tesla, hogy elkaszálja a projektet, amiről az utóbbi években egyébként is meglehetősen keveset lehetett hallani.

A Dojo projekt először 2019-ben került reflektorfénybe, akkor Musk mint a teljes önvezetés koncepció legfőbb alappilléreként beszélt róla. A projekt részeként a Tesla házon belül gyártott volna olyan AI-processzorokat, melyek szuperszámítógépes klaszterbe szervezve hatalmas mennyiségű képi információ valós idejű feldolgozását végezték volna a Teslák számára.

A Dojo szuperszámítógépet az eredeti elképzelések szerint a Tesla saját gyártású chipjei (ebből a D1-et már 2019-ben bejelentették) és az Nvidia GPU-i alkották volna.

A Teslákba kerülő AI-processzorok ettől a projekttől teljesen függetlenül készülnek - a legújabb generációs, AI6 típusú egységre a Samsunggal kötött bérgyártói megállapodást Elon Musk cége tavaly nyáron. Az erről szóló beszállítói szerződés értéke 2030-ig terjedően mintegy 16,5 milliárd dollár.