Napirenden a kínaiak kiszorítása az európai kritikus infrastruktúrákból

Az előzetes terveknek megfelelően a kínai megoldásszállítók, gyártók termékeinek fokozatos, teljes kivezetését várhatja el a jövőben az Európai Unió a kritikus infrastruktúrákat érintően - derül ki egy, a Financial Times által megismert törvénymódosító javaslatból, melyet várhatóan a héten terjesztenek elő.

Az Európai Bizottság javaslata annak a korábbi puha javaslatcsomagnak a helyébe léphet, mely teljes mértékben a tagállamok belátására bízta, mit kezd a kínai beszállítókkal, melyek termékei kapcsán felmerült, hogy esetlegesen kiberbiztonsági fenyegetést jelenthetnek a blokk számára.

Bár a korábbi esetekben elsősorban a telekommunikációs infrastruktúrák kapcsán merültek fel ilyen aggályok, az új brüsszeli szabályozás hatálya a kiszivárgott információk szerint ezeken felül kiterjedne az energetikai (napenergia) rendszerekre és biztonsági szkennerekre.

A javaslat elsősorban a Huawei Technologies és a ZTE Technology európai pozícióit érintheti, ugyanakkor a cég termékeit használó vállalatok számára is komoly fejtörést okozhatna egy kötelezően előírt eszközcsere.

Nem véletlen, hogy a kínai gyártók termékeit széleskörűen használó nagy európai távközlési multik - így többek között a Deutsche Telekom vagy a Telefónica - az elmúlt években vonakodtak a drasztikus lépésektől, ráadásul a távközlési infrastruktúrák közül a kínaiak távolról sem csak a mobilhálózati rétegben képviseltetik magukat.

A javaslatcsomag értelmében a Huawei és ZTE eszközök kivezetése az érintett területekről lépcsőzetesen és eltérő időpontban történhet, figyelembe véve a gyártói jelenlét, ráutaltság mértékét, illetve az eszközök cseréjének költségeit. A Financial Times riportja szerint mindez elsősorban az energetikai szektorban jelenthet komoly problémát, ahol a napelemrendszerek 90%-a Kínából származik