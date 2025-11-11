Teljesen kiszorítaná Brüsszel a Huawei-t az EU-ból

Vizsgálja annak módjait az Európai Bizottság (EB), hogyan tudná törvénybe léptetni a tagállamokra vonatkozóan a Huawei Technologies és a ZTE Corp. termékeinek eltávolítását a telekommunikációs hálózatokból. Az unió 2020 óta megfogalmazott álláspontja, hogy a tagállamok saját döntésük szerint maguk korlátozhatják, vagy akár teljesen ki is zárhatják a magas kockázatúnak számító cégek 5G-berendezéseit a távközlési hálózatuk központi részéből.

A Bloomberg jelentése szerint az EB technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős Henna Virkkunen alelnöke azonban már kezdeményezte, hogy jogilag kötelező érvényűvé váljon a magas biztonsági kockázatúnak minősített külföldi beszállítók termékeinek elkerülése, és törvényi erőre emelkedjenek a tagállamok által 2020-ban egyhangúlag elfogadott ajánlások, melyek a tanúsítási követelményektől a beszállítók diverzifikálásáig terjedtek.

Brüsszel részéről egy ilyen kiterjedt kötelező érvényű intézkedés valószínűleg nagy politikai ellenállást váltana ki, mivel a tagállamok hagyományosan saját maguk döntenek a nemzeti infrastruktúrájukról, továbbá a távközlési vállalatok számára sem feltétlen tűnik előnyösnek a korlátozás, mivel a kínaiak technológiáját általában olcsóbbnak és költséghatékonyabbnak tartják a nyugati alternatíváknál. A Bizottság aktívan foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogyan lehetne korlátozni a kínai berendezések vezetékes hálózatokban való használatát a száloptikai infrastruktúra kiépítésének felgyorsítása mellett.

Az EU-s bizottság ajánlása ellenére 2023-ban még az uniós országoknak mindössze harmada korlátozta a Huawei berendezéseinek használatát a kritikus területeken, ami kevésnek mondható, és aláássa az unió kollektív biztonságát – nyilatkozta korábban Thierry Breton, uniós belső piaci biztos. Az EU-ban eddig Dánia, Svédország, Észtország, Lettország és Litvánia, valamint az Egyesült Királyság már kitiltotta a vállalatot 5G infrastruktúrájából, ugyanakkor Spanyolországban és Görögországban továbbra is telepítik és üzemeltetik a Huawei és a ZTE által gyártott berendezéseket, miközben Németország és Finnország szigorúbb szabályokat fontolgat.