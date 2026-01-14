Az életéért küzd a Roblox, és nem csinálja túl jól

Nem egészen egy héttel ezelőtt kötelezővé tette az Egyesült Államokban és több más régióban a leginkább tinédzserek által használt Roblox kreatív platform az addig opcionális életkor-ellenőrzést, mely egy szelfi feltöltésével, illetve a személyi igazolvánnyal rendelkezők esetében opcionálisan az okmány befotózásával jár. A cég azután döntött így, hogy a szolgáltatás a tengerentúlon a gyermekekre vadászó szexuális ragadozók egyik kedvelt terepévé vált.

A jelenség az utóbbi hónapokban komolyan ráégett a Roblox körmére, melyet több amerikai állam is beperelt a nem megfelelő gyermekvédelmi intézkedések miatt. A Wired tudósítása szerint a kötelezővé tett életkor-ellenőrzés, melynek célja, hogy a fiatalkorú felhasználó csak a vele egyező korosztályba tartozó társaival tudjon csevegni a Robloxon keresztül, egyelőre totális kudarcnak bizonyul.

A lap riportja szerint több alkalommal előfordult, hogy az algoritmus fiatalabbnak becsülte a koránál a felhasználót, és ennek a fordítottja is - ami leginkább azért probléma, mivel ezzel az egy korosztályba tartozó barátokkal való kapcsolattartás is ellehetetlenül bizonyos esetekben.

Ha ez nem lenne elég, a rendszer rendkívül könnyen átverhető, melynek ízére a platformot használó gyerekek hamar rá is éreztek.

A neten keringő videók tanúsága szerint volt, aki magának bajszot és szakállat rajzolva játszotta ki a rendszert, de olyan is, aki Kurt Cobain fotóját mutatta be az ellenőrző rutinnak, mely így felnőtt jogosultságokat adott neki.

A változások hatására ezzel együtt is drámaian visszaesett a kezdeti napokban a platformon keresztüli chatelés intenzitása, mely a Robloxon megjelenő fejlesztők és szervezetek körében komoly felzúdulást váltott ki.

A fejlesztők egy része szerint a platformon jelen lévő játékaik a korábbiakhoz képest teljesen kihaltak - a Roblox gyors javítást ígért a felmerülő problémákra, a jelek szerint azonban az üzemeltető egyelőre nem tudta megtalálni az arany középutat a biztonságos közeg megteremtése és a platform lelkét jelentő fejlesztői közösség kiszolgálása között.