Indul a közösségimédia-stop a fiatal ausztráloknak

Ausztrália tavaly novemberben fogadta el a törvénytervezetet, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a közösségimédia-platformok számára, hogy 16 éven aluli felhasználók hozzáférhessenek szolgáltatásaikhoz. A vállalatok akár 50 millió ausztrál dollár (32 millió USD) pénzbírságot kaphatnak, ha nem teszik meg az ennek biztosításához szükséges intézkedéseket. A tilalom hatályba lépésének első napja december 10., tehát kedd éjféltől kezdve a megnevezett tíz legnagyobb platform, köztük a TikTok, a YouTube, az Instagram és a Facebook is kötelessé vált blokkolni a meghatározott korhatár alatti felhasználók hozzáférését.

A platformok automatizált viselkedéselemző szoftvert is fognak használni annak megállapítására, hogy a felhasználó valóban betöltötte-e már a 16. életévét. Akiket a visszajelzés szerint tévesen azonosít a rendszer kiskorúnak, egy harmadik féltől származó második kormeghatározó eszközzel kérhetnek újabb vizsgálatot.

Anthony Albanese miniszterelnök videóüzenetben azt üzente a gyerekeknek, hogy menjenek sportolni, játsszanak hangszeren, vagy olvassanak könyveket. A törvény által érintett, becslések szerint egymillió gyermek közül sokan búcsúüzeneteket is tettek közzé a közösségi médiában.

A többek közt Instagramot is birtokló Meta is megkezdi a problémás fiókok deaktiválását, ettől függetlenül a vállalat hangsúlyozta, hogy továbbra sem ért egyet a korlátozással, mivel érdemben nem védi a fiatalokat. A Meta körülbelül 450 ezer érintett fiókra tippel az Instagramon és a Facebookon, míg a TikTok szerint 200 ezer alatt lehet az Ausztráliában élő kiskorú felhasználók száma. A YouTube korábban azzal próbált védekezni, hogy inkább oktatási eszköznek tekinthető, mintsem közösségi platformnak a fiatalok számára, de a videómegosztóval szembeni kivételezést erősen kritizálta a többi tech cég.

A bevezetés rávilágít hogy a kormányok valódi elhatározottsággal valóban korlátozhatják a kiskorúakat a mindennapi életükbe beágyazott platformok használatában, és egyben egy éles teszt is lesz az eddig nem járt út hatékonyságára, A különböző országok kormányai több alkalommal adtak hangot annak, hogy a közösségimédia-cégek túlságosan lassan vagy nem elégségesen reagálnak a kiskorúakat érintő online kockázatokra. Dániától Új-Zélandon át Malajziáig számos ország jelezte, hogy akár követné is az ausztrál modellt, így az ország lesz az első tesztterep arra vonatkozóan, hogy egy kormányzat meddig mehet el a korhatár-korlátozásban anélkül, hogy elfojtaná a szólásszabadságot vagy az innovációt.