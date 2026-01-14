Betiltja a Bandcamp az AI-jal generált zenéket

A független zenészeknek felületet biztosító Bandcamp nevű online zenei platform/piac a nagy zenei streamingplatformoktnál radikálisabb intézkedést jelentett be az AI által generált tartalmak ellen. A szolgáltatás január 13-án közzétett bejegyzése szerint szabályzata a jövőben nem engedélyezi a nagyrészt vagy teljes egészében AI eszközökkel készített dalok feltöltését, és aktívan tenni fog azért, hogy a kamuprofilokat és előadókat mielőbb letiltsa. A platform magyarázata alapján az intézkedés célja, hogy megvédje és fenntartsa a valódi emberekből álló, valódi zenét alkotó közösséget.

Az üzemeltetők mindenkit arra biztatnak, hogy jelentsék be a gyanús tartalmakat ellenőrzés céljából, hogy a kifejezetten erre a feladatra dedikált csapat felülvizsgálhassa a problémásnak tűnő tartalmat. A szolgáltatás fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen zenét eltávolítson, ha felmerül annak gyanúja, hogy nem ember készítette azt.

A Bandcamp bejelentése kapcsán több kérdés is felmerül: a „nagyrészt AI-val készült” meghatározás a gyakorlatban nehezen alkalmazható, mert még nem ad egyértelmű technikai iránymutatást. Nem tiszta például, hogy ebbe a kategóriába beleesnek-e azok a zenék, ahol csak bizonyos hangokat vagy ritmuselemeket generáltak AI tool segítségével.

Érdemes hozzátenni, hogy a Bandcamp nem egy előfizetéses streaming szolgáltatás, mint a Spotify vagy az Apple Music, de a szabályzatok összehasonlítása más-más képet rajzol. A nagyobb streamingplatformok (pl. Spotify) ugyan már tisztában vannak azzal, hogy milliónyi „AI-dal” kerül fel platformjaikra, többnyire elnézőek, bármilyen hatékony megoldás nélkül. A legnagyobb kihívást minden platform számára az jelenti, hogy miként határozható meg objektíven az „AI-jal generált” tartalom. A detektálásra fejlesztett jelenlegi megoldások megbízhatósága egyelőre korlátozott, különösen akkor, ha az AI csak részfolyamatokban (például dobminták, hangszerhangok, mastering) vett részt.

A nagy platformok ezért elsősorban mennyiségi és viselkedési mintákra támaszkodnak: ha rövid időn belül több ezer hasonló dal kerül fel egyetlen feltöltőtől, irreálisan alacsonyak a hallgatási idők, vagy felmerülnek az algoritmus manipulációjára utaló jelek, az gyanússá válhat. Ez azonban nem zárja ki a rossz minőségű AI-tartalmak jelenlétét. A Bandcamp esetében a moderáció közösségi jelzéseken és kurátori döntéseken alapul majd, ami kisebb léptékben működőképes, de hosszútávon rendkívül erőforrás-igényes megközelítés. Ugyanakkor ez a modell lehetővé teszi, hogy a platform értékalapon, ne pedig pusztán algoritmikusan döntsön.

A generatív AI térnyerése eddig nem látott kihívásokat hozott magával a kreatív ipar számára. A szerzők és a jogvédő képviseletek előtt álló kihívásokról korábban Dr. Szinger Andrással, az Artisjus főigazgatójával beszélgettünk a HWSW Weekly podcastben.