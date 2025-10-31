Ha nem vigyázunk, megeszi a zeneipart az AI

A generatív AI térnyerése eddig nem látott kihívásokat hozott magával a kreatív ipar számára, a zeneipar szereplői egyre markánsabban sürgetik a szabályozókat a kreatív értékek megvédésére és az igazságos verseny fenntarthatóságát ösztönző intézkedésekre.

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület egy törvényjavaslatot is kidolgozott az Igazságügy Minisztérium számára, mely szerint az AI által generált tartalmak kereskedelmi felhasználása után is jogdíjat kellene fizetni – ugyanannyit, mint az emberi alkotások után - így lehetne igazságos versenyfeltételeket teremteni. Az Európában jelenleg alkalmazott opt-out megoldás, azaz hogy a szerzők megtilthatják, hogy az AI betanítása során a műveiket használják, egyelőre nem tűnik kellően hatékony megoldásnak.

A szerzők és a jogvédő képviseletek előtt álló kihívásokról beszélgettünk Dr. Szinger Andrással, az Artisjus főigazgatójával.

