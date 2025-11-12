Mérföldkőhöz ért a zeneszerzők vs. AI csata

Egy müncheni bíróság ítélete szerint a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI megsértette a német szerzői jogi törvényeket azzal, hogy népszerű német slágerek dalszövegeit használta fel nyelvi modelljeinek betanításához. A német zenei jogvédő társaság, azaz GEMA által kezdeményezett perben a regionális bíró a jogvédők javára döntött, ami Európában eddig példátlan eredménynek számít. A bíróság egyelőre ismeretlen összegű kártérítés kifizetésére kötelezte az OpenAI-t az anyagok engedély nélküli felhasználása miatt, de mivel az AI-fejlesztő nem ért egyet a döntéssel, ezért tervezi a fellebbezést.

A zeneszerzők, dalszövegírók és zenei kiadók jogait kezelő, körülbelül 100 ezer taggal rendelkező GEMA jogkezelő társaság 2024. novemberében indított pert az OpenAI ellen, mely lényegében egy éles teszt volt arra európai terepen, mennyire hatékonyan védhetők a kreatív alkotások tulajdonosai az AI-fejlesztők jogtalan felhasználása esetén.

Az ügy középpontjában az elmúlt évtizedek kilenc legismertebb német slágere állt, melyeknek szövegeit betáplálta a fejlesztő a nagy nyelvi modell képzéséhez szükséges adatbázisba. Ezek közt említhető Herbert Grönemeyer 1984-es Männer, valamint Helene Fischer Atemlos Durch die Nacht című száma, mely a német csapat nem hivatalos himnusza volt a 2014-es focivilágbajnokság idején.

Miért kritikus a Patch & Asset Management a kibervédelemben? (x) Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket. Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket.

Miért kritikus a Patch & Asset Management a kibervédelemben? (x) Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket.

Kai Welp, a GEMA jogi tanácsadója nyilatkozata szerint a szervezet további tárgyalásokat szeretne folytatni az OpenAI-jal arról, hogyan lehetne kártalanítani a jogtulajdonosokat. A cég gyenge érvelése szerint mivel a kimenetet a chatbot felhasználói generálják saját promptjaikon keresztül, ezért őket kellene jogilag felelősségre vonni – ezt a bíróság el is utasította.

A GEMA vezérigazgatója, Tobias Holzmüller üdvözölte a döntés, mely szerinte igazolja, hogy „az internet nem egy önkiszolgáló áruház", és „az emberi kreatív alkotások nem ingyenes sablonok”. A jogkezelő társaságot képviselő berlini Raue ügyvédi iroda szerint a döntés precedents teremt a kreatív alkotások védelmében, és jogbiztonságot teremt az alkotók, zenei kiadók és platformok számára Európa-szerte.

Óriási kihívás elé állít minden kreatív szakmát a mesterséges intelligencia, melyet a zeneművek szerzői éppúgy használhatnak eszközként, mint ahogy egy kutató teszi. Mégis, a kreatív iparág ezen válfaja súlyos válság elé nézhet, ha a kontroll nélkül kiengedik a szellemet a palackból - ennek hátteréről és hatásairól beszélgettünk korábbi HWSW Weekly podcastünkben.