A ChatGPT is eljött a csoportos chatekért

A ChatGPT és a hozzá hasonló chatbotok eddig jellemzően egy emberi felhasználóval folytattak interakciót, akár írott szövegben akár szóban, ez azonban a jövőben változni látszik, legalábbis a Microsoft Copilotja után már a ChatGPT esetében is teszteli az OpenAI a csoportos chat üzemmódot, ahol a mesterséges intelligencia csak egy a diskurzus számos résztvevője közül.

Az egyelőre pilot üzemmódban és csupán négy országban, Japánban, Új-Zélandon, Dél-Koreában és Tajvanon elérhető csoportos chat során a ChatGPT felhasználó családtagokat munkatársakat vagy barátokat hívhat meg egy link megosztásával a robottal folytatott párbeszédébe. Az OpenAI hangsúlyozza, hogy a csoportos chatek és a privát chatek élesen elkülönülnek egymástól a rendszerben, a korábbi chatek előzményei pedig semmilyen esetben nem kerülhetnek harmadik félhez.

A csoportos ChatGPT chatek többé-kevésbé úgy működnek, mint a hagyományos írásos promptolás, melyhez ezúttal újabb - humán - szereplők is csatlakozhatnak. A rendszer mögötti modell a napokban élesbe állított GPT-5.1 Auto, a különböző csomagok limitációi pedig mindig arra a felhasználóra vonatkoznak, akinek a ChatGPT éppen direktben válaszol.

Bár a chatbot direktben is megszólítható a csoportos chatben, az OpenAI új viselkedési normákat is megtanított a modellnek, amit csoportos környezetben használhat. A chatbot így figyelemmel követi a teljes párbeszédet és a kontextustól függően magától képes eldönteni, mikor kell közbeszólnia vagy éppen csendben maradni.

A mesterséges intelligencia a leírás szerint még emojikkal is képes kifejezni magát a csoportos chatekben, emellett a chat adminisztrátora a szokásos módon instrukciókat adhat a ChatGPT-nek azzal kapcsoltban, hogy az adott csoportos párbeszédben milyen személyiségjegyei legyenek vagy milyen kontextusban vegyen részt a beszélgetésben.

A chatbotok közül a Copilotot vetették be először csoportos párbeszédek esetén, a Microsoft a Teams chatek kiegészítéseként tette lehetővé a mesterséges intelligencia meghívását a beszélgetésbe. Ez utóbbi ugyanakkor sokkal inkább egy vállalati kollaborációs környezetet eredményez, noha a Copilot ez esetben is instruálható arra, hogy egyéni hangvételű interakciókat kínáljon.