Több oldalról mar bele a Qualcomm az Arm-be

A Qualcomm tisztességtelen üzleti gyakorlattal vádolta meg a régi partnerének számító Arm Holdings-t, amibe az Egyesült Államok, Európa és Dél-Korea szabályozóit is bevonja. A félvezetőgyártó szerint az Arm korlátozza a hozzáférést technológiáihoz, és a versenyt torzító módon változtatott licencelési modelljein - az Arm ezeket a vádakat természetesen elutasítja. A Bloomberg forrásai szerint a cég már előterjesztette az ügyet hivatalos beadványaival már tavaly év végén az Európai Bizottság, idén januárban pedig az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) és a koreai versenyhatóság felé.

A félvezetőgyártó szerint az Arm nyílt licencelési megközelítésének köszönhetően sikerül felépíteni egy robusztus hardver- és szoftverökoszisztémát, ami veszélybe került azzal, hogy az Arm korlátozni kívánja a partnerek hozzáférését saját chiptervezési üzletágának előnyére, egészen pontosan a számítási alrendszerek (CSS) referencia terveit a kliens és adatközponti processzorokhoz, és az ezen alapuló egyedi szilíciumchipekhez. Az Arm közleménye szerint elkötelezett a egészséges verseny mellett, és a Qualcomm ezzel a lépéssel valószínűleg a figyelmet szeretné elterelni a két vállalat közötti átfogóbb kereskedelmi vitáról, és a saját oldalára állítani a szabályozókat.

Tavaly év végén elindultak a tárgyalások a két fél közt, miután októberben az Arm bejelentette, hogy 60 napos határidővel felmondta licencszerződését partnerével, ennek értelmében a Qualcomm már nem értékesíthetne Arm-os CPU-kat sem mobil-, sem PC-gyártók számára. A Qualcomm akkor úgy nyilatkozott, hogy az Arm több pénz akar kizsarolni a licenchasználatáért cserébe. Az Arm ugyanakkor azzal vágott vissza, hogy a Qualcomm sorozatos szerződésszegő magatartása nem hagyott más választást számára, így még a bírósági eljárás előtt fel kellett mondania a vonatkozó szerződéseket.

A Qualcomm vezetői szerint az Arm tulajdonképpen arra készül, hogy versenyre kelhessen ügyfeleivel, mivel a vállalat CPU alrendszereket kínál a klienspiaci és az adatközpontok szegmensébe szánt chipekhez, illetve egyéb felhasználási területeket is szeretne velük célba venni. A Qualcomm a jelek szerint biztosítani akarja, hogy hozzáférjen az Arm utasításkészlet-architektúrájához és technológiáihoz azáltal, hogy panaszt nyújt be a trösztellenes szabályozó hatóságokhoz. Még januárban a félvezetőgyártó ellenkeresetet nyújtott be Arm ellen, ami jövő év március vagy áprilisban kerülhet tárgyalásra, tehát a dráma még legalább egy évig fog tartani.