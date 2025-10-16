Egymás tenyerébe csapott a Meta és az Arm

Az Arm Holdings fogja partnerként segíteni a Metát abban a jelentős infrastruktúrabővítésben, mely a közösségi óriás AI-rendszereit kívánja támogatni. A több évre szóló partnerség keretén belül a Meta rangsorolást és tartalomajánlást végző rendszerei az Arm Neoverse adatközponti platformjára költöznek, melyek nagyobb teljesítményt és alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak az x86-os rendszerekhez képest. Az x86-os gépekről az Nvidia rack rendszereire való áttérés egyben lehetőséget kínál a Meta számára, hogy optimalizálja a meglévő kódbázisokat és keretrendszereket, mint például a PyTorch vagy a Facebook General Matrix Multiplication (FBGEMM) könyvtárak.

A brit chiptervező vállalat megoldásai gyakorlatilag teljes mértékben dominálják az okostelefon-piacot, emellett a cég az adatközpontokba és más, elektronikai piacokra is utat talált magának, de utóbbi tevékenysége viszonylag kevésbé látható a dominánsabb versenytársak miatt. Fontos részlet, hogy az Arm és a Meta nem cserél tulajdonrészt vagy fizikai infrastruktúrát, ami megkülönbözteti a partnerséget a többi közelmúltbeli megállapodástól. Az Nvidia például különösen agresszív befektetéseket eszközölt az elmúlt hónapokban, 100 milliárd dollárral szállt be az OpenAI-ba, és milliárdokat költött a francia Mistral MI-fejlesztőjénél is. A Metától mindenesetre érdekes lépés, hogy egy ilyen kritikus elemet kiszervez egy harmadik féltől származó szolgáltatónak, de semmi sem utal arra, hogy az Armnak közvetlen beleszólása lenne a Meta rangsorolási rendszereinek működésébe.

A Meta minden eddiginél többet költ a mesterséges intelligenciára, legyen szó új adatközponti beruházásokról, mérnökök és topmenedzserek elcsábításáról más cégektől vagy éppen felvásárlásokról. A cég július végén közölte, hogy az adatközponti beruházások és személyi jellegű ráfordítások miatt a vállalat éves beruházási büdzséjének alsó sarokpont kétmilliárd dollárral nő, ezzel a 66-72 milliárd dolláros sávban várható az CAPEX. A Meta egy „Hyperion” kódnevű adatközpont-kampuszt is épít 2250 hektáron Louisiana északnyugati részén, amely a tervek szerint 5 gigawatt számítási teljesítményt fog biztosítani számára.

Az Nvidia Grace-Blackwell rendszereinek bevezetése az Arm adatközponti piaci részesedésének megugrását eredményezte. A Dell'Oro becslése szerint az Arm CPU-k a második negyedévben az adatközponti CPU-piac 25 százalékát fedték le, egy évvel ezelőtt ez a részesedés 15 százalék körül mozgott. 2025-től szinte minden nagyobb amerikai felhővállalat bérel olyan virtuális gépeket és szolgáltatásokat, melyekben egyedi Arm processzorok dolgoznak.