Mindenkinek odaadja az internetalapú tévéjét a Tarr

A műholdas tévészolgáltatások csillagának hazai leáldozása kellett ahhoz, hogy az első, jelentősebb méretű hazai távközlési cég elindítsa saját OTT-alapú (over-the-top) tévészolgáltatását - a három és fél évtizeddel ezelőtt regionális szolgáltatóként indult TARR Kft. új platformja szinte az összes, a szektor többi szereplőjére vonatkozó tabuval szakít.

A nemes egyszerűséggel csak OnlineTV-nek nevezett tévészolgáltatás igénybe vételéhez először is nem kell semmilyen meglévő TARR előfizetéssel rendelkeznie a potenciális ügyfélnek, ennek megfelelően nincs semmilyen havi elkötelezettség és területi hatály sem (az EU-n belül), vagyis a szolgáltatás bárhol igénybe vehető, ahol a műszaki feltételeknek megfelelő internethozzáférés biztosított.

A lineáris tévéadások megtekintéséhez nem szükséges beltéri egység sem, olyannyira, hogy ilyen eszközt a szolgáltató egyáltalán nem is kínál az előfizetőknek, akik androidos és iOS (iPadOS) rendszerű okostelefonokon és tableteken, valamint Samsung és LG gyártmányú, valamint Android és Google TV alapú okostévéken, illetve Apple TV eszközön futtathatják a szolgáltatáshoz szükséges applikációt.

Az OnlineTV jelenleg három díjcsomagban érhető el, a Start, Maxi és Full konstrukciók 34, 73 és 128 lineáris csatornát kínálnak havi 2990, 3490 és 4990 forintért cserébe. Összehasonlításképpen a piac egyik független szereplője, a Sweet.tv 134 csatornáért kér havonta 3900, 150 csatornáért pedig 4900 forintot, míg a Canal+ -hoz tartozó Direct One 67, illetve 84 online csatornát biztosít 3090 és 4090 forintért cserébe - igaz, ezek egy részénél támogatott a műsorvisszanézés funkció.

A feltörekvő tévépiaci szereplők közül egyfajta kakukktojás a Yettel TV, mely szintén nézhető set-top box közbeiktatása nélkül, ám az előfizetés feltétele, hogy az ügyfél más lakossági szolgáltatásra is előfizessen az operátornál.

A TARR Kft. ez első olyan hazai távközlési szolgáltató a tévészegmensben, ahol ez utóbbira nincs szükség, a konstrukciók alapján ezzel együtt is feltételezhetően rétegterméknek szánja a vállalat az Online TV szolgáltatást, elsősorban olyan nyaralókba, ahol csak idényszinten, az év egy szakaszában van szükség tévészolgáltatásra.