Eszközszintű meztelenség-szűrőt szeretnének a britek

Lapértesülések szerint rövidesen arra fogja kérni az okostelefon-gyártókat és platformtulajdonosokat a brit kormány, hogy építsenek olyan védelmi mechanizmust a készülékekbe, mely alkalmas a meztelenséget ábrázoló fotók valós idejű felismerésére és kiszűrésére.

A Financial Times tudósítása szerint a kormányzati terv eleinte csak javaslatok szintjén létezik majd, könnyen lehet azonban, hogy később kötelező előírássá válik, ha nem éri el az elvárt hatást a laza implementáció.

A javaslat többek között tartalmazza azt is, hogy az iOS-t vagy Androidot futtató okostelefonok, tabletek és más eszközök addig blokkolják a kijelzőkön megjelenő bárminemű meztelenség-ábrázolást, míg a felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően a nagykorúságát.

A csomag eleinte elsősorban a mobileszközökön keresztül elérhető tartalmakra fókuszál, később azonban az asztali PC-k esetében is felmerülhet a megoldás szükségessége (erre egyébként már most is léteznek egyes platformokon - például a Teamsen - belül működő módszerek).

A javaslat leginkább a nők és fiatal lányok elleni zaklatásos eseteket kívánja visszaszorítani, ellenben az olyan szűrőalgoritmusokkal, melyek általánosságban akadályozzák meg a fiatalkorúak felé a felnőtt tartalmak eljuttatását.

Ez utóbbit célzó szűrést ír elő a magyar internetszolgáltatók részére a hazai szakhatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mely az általa kijelölt, legnépszerűbb felnőtt oldalakat tartalmazó listát átadja a szolgáltatóknak, melyek előfizetői eldönthetik, hogy bekapcsolják-e az algoritmust a fiatalkorú családtagok esetében.

A brit Online Safety Act ezzel szemben más megközelítést alkalmaz, így előírja a felnőtt oldalaknak és a közösségimédia-platformoknak a felhasználók életkorának ellenőrzését - az ennek elmulasztásából fakadó mindennemű kárért a platformokat teszi felelőssé a 2023-as jogszabály.