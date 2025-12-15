Januártól indul a pornószűrés a mobilszolgáltatóknál

Az előzetesen hozott jogszabályi előírásokat követően január 1-jétől elérhetővé válik a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel Magyarország előfizetői számára egy olyan szolgáltatás, mellyel a mobilinternetes elérés során a kifejezetten szűrhetők lesznek bizonyos pornográf tartalmak.

A kiskorúak online térben való hatékony védelme érdekében létrejövő szolgáltatás részleteit a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szabályozza a szolgáltatókkal kötött egyeztetést követően. Hogy pontosan milyen tartalmakat, mely oldalakat szűr a rendszer, az nem derül ki a témában kiadott közleményből, az viszont igen, hogy:

A szolgáltatás bármely előfizető számára elérhető,

Az egyéni előfizetők kérésére a szolgáltatók kötelesek a szűrést ingyenesen az alapszolgáltatás részeként biztosítani,

A kérés nem számít szerződésmódosításnak, és nem befolyásolja a határozott idejű előfizetői szerződések lejáratát,

A részletekről a szolgáltatók honlapjai és ügyfélszolgálatai nyújtanak majd tájékoztatást a szolgáltatás indulását követően.

A szűrt internetszolgáltatást a szolgáltatók fokozatosan vezetik be: a mobilinternet-szolgáltatók 2026. január 1-jétől, a 10 ezer vagy több előfizetővel rendelkező vezetékes internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2026. május 1-jétől, míg a 10 ezernél kevesebb előfizetővel rendelkező, Magyarországon letelepedett internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2027. január 1-jétől.

A szűrt oldalak listájával kapcsolatosan kerestük a szolgáltatókat, közülük a Magyar Telekom az alábbi választ adta:

Az egyéni előfizetők által ingyen igényelhető szolgáltatás használata esetén a Magyarországról leggyakrabban látogatott, kifejezetten pornográf tartalmak bemutatását célzó, meghatározott honlapok mobilhálózaton nem lesznek elérhetők a gyermekek számára. A szűrt internetszolgáltatás kereteiben blokkolandó oldalak listáját minden mobilszolgáltató, így a Magyar Telekom is az NMHH-tól kapja. A Magyar Telekom azokat az oldalakat blokkolja a szűrt internet keretében, amik az NMHH által összeállított, és folyamatosan frissített listán szerepelnek.

A vezetékes szolgáltatás esetén az előfizetők a szabad választás alapján egy végponton egyszerre vehetik igénybe a szűrt és a nem szűrt internetet.

A hatóság közleménye szerint a szűrt internetszolgáltatás egy újabb, ingyenes és szakértelmet nem igénylő eszközt ad a felelős szülők kezébe ahhoz, hogy a gyermekeiket megvédjék a nem a korosztályuknak megfelelő tartalmak potenciális káros hatásaitól.