Meg se kottyant a nagy hideg a mobilhálózatoknak

Bár a hétvégén ismét fagypont környékére esik a nappali hőmérséklet, a középtávú előrejelzések szerint nem várható olyan nagy hideg, mint ami január közepét jellemezte. Egy ilyen helyzetben az olyan alapinfrastruktúrák is kiemelt figyelmet kapnak, mint a távközlési hálózatok, illetve azokon belül a mobilhálózatok, a mai rendszerek azonban már annyira szélsőséges hőmérsékleti körülmények közepette képesek működni, hogy komoly fennakadást pusztán az alacsony külső hőmérséklet ritkán okoz.

Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra-cége, a mintegy 4060 bázisállomással rendelkező CETIN Hungary közleménye szerint ilyenkor a cégek általában plusz erőforrásokkal, illetve gyorsan bevethető generátorokkal készülnek egy-egy esetleges üzemzavarra, a januári nagy hideg azonban nem okozott komolyabb problémát az infrastruktúrákban.

fotó: cetin hungary

A szélsőséges időjárási helyzetekben ma már jellemzően az áramellátási láncban fordulhatnak elő hibák, ezekből azonban az ügyfelek a szünetmentes megoldásoknak köszönhetően semmit nem érzékelnek - ha pedig egy áramhálózati hiba tartósabbnak bizonyul, akkor az állomás hálózatban betöltött szerepétől függően üzembe állnak a dízelgenerátorok, melyek az üzemanyagellátástól függően folyamatos üzemet biztosítanak.

Az erős fagyban a mikrohullámú berendezések részben vagy teljesen eljegesedhetnek, ami lecsökkentheti kapacitásukat, vagy szélsőséges esetben akár az adott bázisállomás teljes leállása is bekövetkezhet. Előfordulhat az is, hogy a karbantartók nem tudnak felmenni az eljegesedett toronyra, és emiatt átmenetileg nem javítható ki egy bármilyen egyéb okból meghibásodott berendezés, néha pedig a jég fagy rá a bázisállomás áramellátását biztosító vezetékre, amelynek ettől annyira megnő a súlya, hogy leszakad.

Hol van már a 2014-es jég?

A fenti esetek jellemzően akkor következhetnek be, ha az alacsony hőmérséklet valamilyen csapadékkal jár együtt. Az egyik legemlékezetesebb ilyen eset - mely mindeddig a legkomolyabb kihívás elé állította a távközlési infrastruktúrák üzemeltetetőit - a 2014-es jégtörés volt, melyhez hasonlót a megelőző öt évtizedben nem jegyzett fel a meteorológia.

Ez főleg az ország 400 méternél magasabban fekvő területeit érintette súlyosan, ahol a november végén képződött zúzmarára egy december 1-jén érkező mediterrán ciklon hatására ónos szitálás majd ónos eső kezdett hullani. A több napig tartó csapadékos idő alatt lerakódott jég súlyától a fák ágai leszakadtak, illetve gyakran előfordult, hogy gyökerestül dőltek ki a növények.

Az ónos eső amellett, hogy súlyos károkat okozott a légvezetékekben és esetenként egyéb távközlési felépítményekben akár közvetlenül, akár közvetetten a kidőlt fák miatt, számos, jellemzően lakott területen kívül található helyszínt megközelíthetetlenné tett, megnehezítve ezzel a karbantartók munkáját.

A CETIN szerint az időjárásból fakadó leggyakoribb problémát egyébként nem a hideg, hanem a nagy viharok és zivatarok jelentik. Ezek koncentráltan, egy helyen tudnak gondot okozni, elsősorban szintén az áramellátásban – az ilyenkor jellemző viharos szél például elszakíthatja az áramkábelt, kidöntheti az áramoszlopot vagy villámcsapás miatt túlfeszültség keletkezhet az áramhálózatban.