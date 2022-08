Leállt Németországban az Oppo és OnePlus mobilok értékesítése

A kínai okostelefon-gyártó Oppo és almárkája, a OnePlus leállította az okostelefonok értékesítését Németországban, miután veszített a Nokia távközlési gyártóval (nem összetévesztendő a Nokia márkát birtokló HMD Globallal) szembeni szabadalmi perben. A szabadalmi ügyekkel foglalkozó Juve Patent hírportál szerint a Nokia azzal vádolta meg a két mobilcéget, hogy licencdíj nélkül használják az általa szabadalmaztatott, 4G és 5G jelek feldolgozására kifejlesztett technológiájukat. A OnePlus szerint a Nokia indokolatlanul magas licencdíjakat akar felszámítani a szabadalmak használatáért, de amennyiben a későbbiekben is szeretnék folytatni az értékesítést, csengetniük kell a finn óriásnak, máskülönben mellőzniük kell a pronlémás technológiákat a jövőbeli modelleknél.

A bíróság a Nokia javára ítélt, és az értékesítés leállítását rendelte el múlt hét pénteken. Az Oppo és a OnePlus az utasításnak eleget téve módosította németországi webáruházának kínálatát: az Oppo oldala már nem tesz említést a hardverekről, sem okosórákról, sem telefonokról, a OnePlus esetében szintén csupasz felülettel találkozhatnak a német netezők, semmilyen mobillal kapcsolatos oldal nem töltődik be, vagy hibaüzenettel tér vissza.

A OnePlus igazgatója a The Verge-nek elmondta: aktívan dolgoznak az érintett felekkel azon, hogy a jogi problémák megoldódjanak, bár a termékek értékesítése és reklámozása szünetel, de a márka továbbra is elkötelezett a német piac iránt, folytatni kívánja tevékenységét. A már meglévő felhasználók természetesen a jövőben is megkapják a szükséges szoftveres frissítéseket az eszközeikre, és harmadik feleken keresztül hozzáférhetők egyes készülékek.

Ugyan a OnePlus és az Oppo neve ismert neveknek számítanak, de az európai piacon csak kis tényezők. A CounterPoint Research adatai szerint az Oppo a teljes európai piac mindössze öt százalékát tette ki 2022 második negyedévében (a Samsung, az Apple és a Xiaomi mögött), a OnePlus pedig még ennél is kevesebbet. Gondba akkor kerülhet a két márka, ha a német precedens után más európai országokban is indulnak hasonló eljárások, amik az értékesítés leállítását eredményezhetik.