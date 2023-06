Nagy álmokat sző az Oppo a kevert valóságról

Nem csak az amerikai techcégek, köztük a Microsoft és az Apple lát fantáziát a kevert valóság (MR) technológiájában, de az Oppo is, a kínai cég nemrég mutatta be saját headsetét. Az Oppo MR Glass Developer Edition modell elsősorban a fejlesztőket célozza meg, lévén az alkalmazfejlesztést, illetve az MR lehetőségeinek felfedezését segítő eszköznek szánják, benne egy Qualcomm Snapdragon XR2 Plus lapkakészlettel. A bőrbarát anyagból készült headset kompakt „palacsinta” lencséket kapott és 120Hz-es képfrissítést támogat. A headset a Snapdragon Spaces projekt részeként terjesztik majd az év második felétől a kínai fejlesztők körében, de egyelőre nincs tervben a modell kereskedelmi forgalomba hozása.

A vállalat számára nem ismeretlen terület, hiszen néhány éve már dolgozik saját kiterjesztett valóságos szemüvegén, aminek legutóbbi verzióját, az Oppo Air Glass 2-t tavaly adta ki, ami külsejében szinte megegyezik egy teljesen átlagos szemüveggel. A fejlesztőknek szánt, virtuális és kiterjesztett valóságot vegyítő MR Glass Developer Edition inkább egy terjedelmesebb fejhallgatóra hasonlít, hozzá tartozó kontrollereknek köszönhetően a felhasználók interakcióba léphetnek az előtttük megjelenített digitális objektumokkal.

Az Oppo XR technológiai igazgatója, Xu Yi a kevert valóságot a következő fontos számítástechnikai platformnak tekinti az okostelefonok után, bár a jelenlegi termékek – beleértve a technológiát és az alkalmazásokat - még számos téren javításra szorulnak addig, hogy sikertermékké váljanak.

A jelentős potenciállal bíró terület technológiái egyelőre még nem állnak készen és több évnyi munka áll a fejlesztők előtt - hangsúlyozta a bejelentés kapcsán. Részben ezzel is magyarázza az Oppo a fejlesztőknek szánt eszköz létjogosultságát, ami elősegítheti az MR-appok létrehozását. Yi egy olyan jövőt vizionál, amiben az AR a mobilokhoz hasonlóan beolvad a felhasználók mindennapjaiba, és idővel legalább akkora piaccá nőheti ki magát.

A technológiai óriások jó ideje fordítanak erőforrást és szakértelmet az AR és az MR termékekbe: míg a Microsoft elkészítette a HoloLens-t, addig a Samsung egy ahhoz hasonló eszközön dolgozik, és a Xiaomi is előrukkolt egy termékkel. Az Apple pedig jó ideje készíti saját headsetét, amit a vélhetően június ötödikén rajtoló WWDC konferencián végre hivatalosan is bejelenthet.