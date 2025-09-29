DMA: Nem hatja meg Brüsszelt a nagy tech cégek sírása

Az Apple egy sajtóközleményben részletesen ecsetelte a Digital Markets Act (DMA) jogszabállyal kapcsolatos aggályait múlt hét szerdán annak apropóján, hogy az EB első alkalommal folytat felülvizsgálatot, és szeptember 24-es határidővel várta a visszajelzéseket egy konzultáció keretén belül. A leginkább érintett amerikai technológiai óriás teljesen kontraproduktívnak írta le az Európai Unió digitális piacokra vonatkozó átfogó jogszabályát, melynek egyik kimondott célja éppen az volt, hogy a nagy technológiai cégek piaci erőfölényét csökkentse és rávegye a domináns szereplőket, hogy megnyissák zárt ökoszisztémájukat a versenytársak előtt.

A cég lényegében a korábban hangoztatott érveit sorolta fel újra, azaz szerinte a DMA hatására a termékbevezetés és az innováció lassulni fog Európában, emellett bizonyos előírások az európai felhasználók személyes adataival játszanak hazárdjátékot. Az Európai Bizottság a Financial Times megkeresésére ezután szűkszavúan csak annyit reagált a múlt héten, hogy a testület megérti, ha egy-egy kötelezettnek több idő kell a megfeleléshez, ez ugyanakkor a nevéből eredendően nem opció, hanem kötelezettség. A Google egy nappal később hasonló aggályokat fogalmazott meg, saját bejegyzésében úgy fogalmazva, hogy a DMA nem szándékoltan, de jelentős károkat okoz az európai felhasználóknak és számos olyan kisvállalkozásnak, amelyeket védeni hivatott, továbbá az európai szabályozás miatt tud csak jelentős halasztással piacra vezetni a régióban többek közt új AI-funkciókat a világ többi részéhez képest.

Nem kellett sokat várni a hivatalos reakcióra, amit Thomas Regnier, az EU digitális ügyekért felelős szóvivője tolmácsolt, és meglehetősen élesen tisztázza az álláspontot: „Semmilyen szándékunk nincs a törvény visszavonására. Az Apple gyakorlatilag a DMA minden egyes pontját megkérdőjelezi, ezért nem vagyunk meglepve”. A szóvivő ezen felül nyomatékosította, hogy a szabályozással kapcsolatos döntések az EB kezében vannak, és nem fognak külső nyomásnak engedni.

A cupertinóiak szerint a DMA olyan együttműködési kötelezettségeket is előír, melyek eredményeként szenzitív felhasználói adatok kerülhetnek lényegében ellenőrizetlenül harmadik félhez. Ennek a vállalat érvelését tekintve az ad alapot, hogy a jogszabály szerint a piaci szereplők hozzáférést kérhetnek az Apple-től bizonyos felhasználói adatokhoz és technológiákhoz, melyeket a cég csak nagyon alapos indokkal utasíthat vissza. Az EU azonban kitart amellett, hogy a törvény nem veszélyezteti a fogyasztókat, mivel egyetlen pontja sem követeli meg, hogy a cégek csökkentsék adatvédelmi vagy biztonsági szintjüket. A testület tehát egyértelműen kifejezte, hogy nem tervezi se hatályon kívül helyezni a törvényt, se jelentősebb változtatásokat eszközölni.

Az Apple-re elsősorban az App Store alkalmazás-piactér miatt vonatkoztak a legszigorúbb előírások, így köztük az, hogy köteles az iPhone-okon engedni, hogy a felhasználók harmadik feles piactereket telepítsenek az általuk vásárolt készülékekre és onnan tetszőleges alkalmazásokat töltsenek le. Ilyen, alternatív piactérből egyébként a mai napig kevesebb, mint féltucatnyi érhető el az EU-ban, tipikusan jelentősen korlátozott kínálattal. A vállalat ezen kívül a DMA hatására kénytelen volt a hardveres kompatibilitási előírásokon is lazítani, így például meg kellett nyitnia számos, korábban zárt API-t vagy technológiát a riválisok előtt (ilyen például az okosórákra érkező értesítések).