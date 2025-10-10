Az Intel bemutatta a CPU-t, amivel mentené a menthetőt

Történelmének egyik legfontosabb állomásához ért az Intel immár az Egyesült Államokkal és az Nvidia-val a legnagyobb tulajdonosai között. A cég tegnap több részletet is közzétett a jövő év elején érkező vadonatúj, noteszgépekbe szánt processzoráról, a Panther Lake kódnéven futó Core Ultra Series 3-ról. Az új sorozat minden szempontból kirakattermék, melynél már nem illik hibáznia a visszatérést ígérő, az elmúlt években önmagát kereső, illetve több hibát is elkövető gyártónak.

De abból a szempontból mindenképpen kirakattermék, hogy ez lesz az Intel első olyan lapkája, mely - legalábbis részben - a cég jelenlegi legfejlettebb, 18A technológiát használó gyártósorain készül az Egyesült Államokban, az arizonai Fab 52 komplexumban. A cég tavasszal kinevezett vezérigazgatója, Lip-Bu Tan a bemutató során külön hangsúlyozta, hogy az USA mindig is az Intel központi fejlesztői- és gyártóbázisa volt, az új gyártósorok tömegtermelésbe állításával pedig ez az elkötelezettség tovább erősödik.

Ez így ebben a formában azért kisebbfajta csúsztatás, ugyanis a Panther Lake-nek csak az egyik, bár kétségtelenül legfontosabb komponensét, a CPU-alegységet gyártják az arizonai fab-ban, a platform kontroller egység és a GPU előállítását (utóbbinál a legnagyobb teljesítményű variánsét mindenképpen) kiszervezte az Intel.

A Panther Lake rendszerprocesszorok összességében nagyobb számítási és grafikus teljesítmény mellett ígérnek kisebb áramfelvételt az előző generációval összehasonlítva, a különböző felhasználói igényekhez igazodva pedig összesen három változatban tokozzák a processzort.

A variánsok 8 vagy 16 magos CPU-t és 4 vagy 12 magos Xe3 Grafikus magot integrálnak utóbbinál akár 12 raytracing egységgel felturbózva. Az architektúra egy lényeges ponton változik a Lunar Lake sorozathoz képest, a Panther Lake esetében az Intel szakít az integrált memóriával, ami egyszerre lehet előny és hátrány - előbbi az egyszerűbb bővíthetőség, utóbbi a memória-sávszélesség csökkenése miatt.

Ennek, illetve az energiahatékony E-magoknak köszönhetően a Panther Lake lapkák fogyasztása összességében átlagosan 10%-kal csökkenhetett a Lunar Lake-kel összehasonlítva a teljes termékvonalnál, bizonyos célfeladatok és konfigurációk esetében azonban ez az arány jóval kedvezőbb lehet - állítja az Intel. A Panther Lake a fentiek mellett új, nagyobb teljesítményű NPU-t is integrál a helyben végzett AI-számításokhzoz, emellett 96 GB LPDDR5 vagy 128 GB DDR5 memóriát támogat.

Az új Core Ultra Series 3 lapkák első kereskedelmi példányai a korábbi ígéretek alapján valamikor az év végén, jövő év elején kerülhetnek az OEM-ekhez, azt viszont nem tudni egyelőre, hogy pontosan hány konfigurációban érkezhet majd az újdonság és azok teljesítménye konkrétan hogyan alakul.

A gyártó egyelőre annyit közölt csupán, hogy az arizoniai 18A gyártósorok már a tömegtermelést végzik, az optimális kihozatalt pedig várhatóan az év végére sikerül majd elérni.