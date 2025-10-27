Megtört az Intel negatív szériája

Megtört az Intel átka - hogy csak ideiglenesen, vagy hosszabb távon is, az majd csak ezután derül ki, mindenesetre a cég az idei harmadik negyedévben hat egymást követő mínuszos periódust követően visszatért a profittermeléshez.

A múlt héten közölt pénzügyi eredmények nem csak ezért tekinthetők kiemelt jelentőségűnek, hanem azért is, mert ez az első olyan pénzügyi időszak, melynél a háttérben a vállalat legnagyobb tulajdonosaként már ott volt az Egyesült Államok, mely augusztusban szerzett 10%-nyi részesedést a cégben.

Great deal

A 9,9%-nyi részesedéshez jelentős diszkont áron, részvényenként 20,47 dollárért jutott hozzá az amerikai kormány, az üzlet pedig egyelőre úgy tűnik, jól sült el, hiszen a vállalat pénzügyi működése kapcsán érkezett jó hírek hatására az árfolyam jelenleg 38 dollár felett jár.

A cégben az USA mellett egy hónappal később a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata is részesedést vásárolt szeptemberben, az ötmilliárd dollár értékű ügylet azonban még nem zárult le, így annak a harmadik negyedéves eredményeket tekintve nincs relevanciája.

A fenti befektetéseken túl az Intelnek az Altera 51%-ának értékesítésével is sikerült a harmadik negyedévben tőkét bevonzania, de a szabad készpénzállomány ezzel járó növekedése mellett más pozitív fejleményekről is beszámolhatott a Lip-Bu Tan vezette menedzsment.

Így elsősorban a PC-piac tartósnak tűnő növekedése, illetve az adatközponti fejlesztések miatt az Intel processzoraira folyamatosan erős a kereslet, igaz, ezek a termékek jelenleg zömében az Intel 10 és 7 nanométeres gyártósorain készülnek, miközben a 18A gyártósorok kihozatala 2027-ig nem fogja elérni az iparág számára elfogadhatónak tekintett szinten, a 14A gyártás pedig addig biztosan nem indul el, míg nem sikerül hozzá kellő számú megrendelőt találnia a cégnek.

Ez utóbbi lehet az Intel foundry, azaz bérgyártó üzletágának az eddigi legnagyobb, egyben potenciálisan utolsó próbatétele. A menedzsment a nyáron a tőzsdefelügyelet számára benyújtott jelentésében mindenesetre már felvetette annak a lehetőségét, hogy ha nem sikerült gazdaságossá tenni a termelést a 14A gyártosorokon, a vállalat arra kényszerülhet, hogy teljesen felhagyjon a saját gyártással - igaz, ez még azelőtt történt, hogy a belföldi gyártás előtérbe helyező Trump-adminisztráció beszállt volna tulajdonosként a vállalatba.

Van honnan feljönni

Az Intel a harmadik negydévben 13,7 milliárd dolláros forgalmat bonyolított, ami ugyan csupán 3%-kal erősebb az egy évvel korábbi periódussal összehasonlítva, a nettó profit azonban az egy évvel korábbi 16,6 milliárd dolláros mínuszból 4,1 milliárd dolláros pluszba fordult át. A vállalat az aktuális negyedévre nagyjából 13,37 milliárd dolláros forgalommal számol, míg beruházási kerete a tavalyi 17 milliárd dollárról 27 milliárd dollárra nőhet.

Az Intel papírjainak árfolyama a tavalyi, csaknem 60%-os mélyrepülést követően mostanra jelentősen visszakorrigált, a cég részvényeinek árfolyama csak idén 90%-ot emelkedett, ezzel megelőzve az amerikai technológiai ipar szinte összes szereplőjét, beleértve az AI-bummból óriásit profitáló Nvidia-t.