Jön a „felnőtt" ChatGPT

Irányváltást jelez az OpenAI-nál Sam Altman vezérigazgató friss bejelentése, miszerint a ChatGPT felnőtt felhasználói a jövőben a chatbot egy kevésbé cenzúrázott, kifejezetten nagykorúak általi használatra kialakított, akár „erotikus” tartalmakat megjelenítő verziójához férhetnek hozzá. A cég decembertől élesíti korhatár-besoroló rendszerét, mely a kiskorúak és felnőttek számára elérhető tartalmakat élesebben különíti el.

Bár a cég nem különösebben tisztázza, hogy milyen típusú anyagokat minősít engedélyezett erotikának, már a bejelentés is változást mutat az OpenAI policy-jében, mely korábban kifejezetten tiltotta az ilyen tartalmakat a legtöbb kontextusban. Altman szerint a ChatGPT jelenleg elérhető verziói szigorúbb beépített korlátokkal rendelkeznek a mentális egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében, de ezáltal a chatbot által nyújtott élmény kevésbé élvezetes a problémákkal nem küzdő felhasználók számára – fejtette ki a ChatGPT-vezér.

Az OpenAI februárban még úgy fogalmazott szabályzatában, hogy a felhasználók „szabadságának maximalizálása” érdekében csak a kiskorúakat érintő szexuális tartalom tilos, az erotikát azonban „érzékeny tartalomnak” címkézte, mellyel kapcsolatos tartalmakat csak bizonyos megengedett kontextusokban lehet generálni a szolgáltatáson belül. A friss bejelentést gyorsan kritizálni is kezdték a felhasználók, akik felemlegették az OpenAI korábbi kijelentéseit, miszerint a ChatGPT nem fog szexuális töltetű csevegéseket lehetővé tenni.

A felhasználók védelmét erősítő eszközök alatt Altman a múlt hónapban bevezetett biztonsági funkciókra és szülői felügyeleti beállításokra utal, melyek elsődleges célja, hogy kezelje a fiatalokra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatos aggodalmakat. A cég szeptemberben jelentette be, hogy dedikáltan 18 év alattiak számára használható változatot indít a ChatGPT-ből. A rendszer a kiskorú azonosítása után automatikusan a chatbot korlátozottabb felületére irányítja át, mely blokkolja az erőszakos és szexualitást ábrázoló tartalmak megjelenítését, illetve egyes aktivitások esetén akár a bűnüldöző szerveket is értesíti.

A felnőttek számára szánt ChatGPT decemberi bevezetésével a chatbot egy új verziója is megjelenik a következő hetekben, mely a legújabb GPT-4o modellre építve több választható személyiséggel rendelkezik majd. A felhasználó választhat egy barátként viselkedő chatbotot, vagy akár azt is kérheti, hogy a válaszok sok emojit tartalmazzanak. Az OpenAI kedden bejelentette egy nyolctagú szakértői tanács felállítását is, amely a mentális egészséggel és a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és a jövőben tanácsokat ad a vállalatnak az AI felhasználók mentális egészségére, érzelmeire és motivációjára gyakorolt ​​​​hatásáról.

Az OpenAI számára egyre nyomasztóbb és sürgetőbb a kiskorúak védelme. Az amerikai szövetségi kereskedelmi bizottság (FTC) nemrég több technológiai vállalat ellen vizsgálatot indított annak átvilágítására, hogy az AI-alapú modern chatbotok milyen potenciális negatív hatásokkal bírhatnak a gyermekek és tinédzserek mentális egészségére, de főleg azt, hogy az AI-szolgáltatások üzemeltetői milyen lépéseket tettek a csevegőbotok biztonságosságának értékelésére.

Augusztus végén indított pert az OpenAI ellen egy kaliforniai házaspár is tinédzser fiuk halálának kapcsán azzal a váddal, hogy a ChatGPT segíthette a fiatalt abban a folyamatban, hogy véget vessen életének. A kereset szerint a chatbot számos pontos megakadályozhatta volna, hogy a helyzet tettlegességig fajuljon, sőt egyes válaszaival bátoríthatta és meg is erősíthette a fiút elhatározásában. A szülők kifogásolják, hogy az OpenAI szándékosan úgy tervezhette a programot, hogy pszichológiai függőséget alakítson ki a felhasználókban, és a biztonságos tesztelési protokollokat megkerülve adták ki a GPT-4o modellt, a fiuk által is használt verziót.

A szeptember végén bevezetett szülői felügyeletei eszközök lehetővé teszik a szülők számára, hogy a ChatGPT-fiókjukat e-mailen keresztül összekapcsolják a tinédzser fiókjával, és idősávokat szabjanak ki a használatára, letiltsanak bizonyos funkciókat, vagy konkrét órákra letiltsák a chatbot elérhetőségét. Kérhetik a chatbot válaszainak átirányítását, és értesítést abban az esetben, ha a kiskorú mentális problémákhoz kapcsolható üzeneteket vált a chatbottal. A módosított felhasználói szabályzat mellett a fejlesztő változtat azon is, hogy a ChatGPT milyen interakciókat folytathat a 18 év alatti felhasználókkal, tabu lesz a flörtölő hangvételű beszélgetés, és az öngyilkosság témája is.