Eléggé tönkrevágja az okostelefon-piacot a memóriahiány

Egyre elkerülhetetlenebbnek látszik jövőre az érzékelhető áremelés az okostelefon-piacon a memóriaárak emelkedésének köszönhetően - a Counterpoint Research először tett közzé becsléseket arra vonatkozóan, hogy konkrétan mi várható 2026-ban ebben a szegmensben.

Az előrejelzés szerint nem sok jóra számíthatnak sem a gyártók sem a vásárlók, a piackutató szerint ugyanis a szállítások a korábban várt stabil, illetve minimális növekedés helyett 2,1%-os mínuszba futhatnak majd 2026-ban, miközben a készülékenkénti átlagos eladási ár a korábban prognosztizált 3,6% helyett 6,9%-kal nőhet.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is. Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Mindez elsősorban az okostelefonok egyik kulcsfontosságú komponensének, a memóriachipnek a villámgyors drágulására vezethető vissza, mely a Counterpoint szerint egy belépőszintű okostelefon bekerülési költségét az év eleje óta 20-30 százalékkal, egy közép- vagy felsőkategóriás modellét pedig 10-15 százalékkal lökte meg.

A jelenlegi várakozások szerint a memóriachipek átlagára a jövő év első negyedévében a mesterséges intelligencia megoldásokhoz fűződő adatközponti bővítések óriási komponenselszívó hatásának betudhatóan további 40%-ot emelkedhet, ami 8-15 százalékos további költségnövekedést jelenthet a készülékek előállítása során.

A piackutató szerint az sem kizárt, hogy ilyen esetben a gyártók a költségek optimalizálása érdekében kénytelen-kelletlen más komponenseken spórolnak majd, így például olcsóbb kijelzőt, kameraszenzort vagy hangszórót építenek a telefonokba - vagy éppen arra próbálják majd rávenni a vásárlókat, hogy az eleve drágább készülékek közül válasszanak, melyeken nagyobb árrést tudnak elérni.