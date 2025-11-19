Gemini 3 Pro: a Google eddigi legfejlettebb modellje

A ChatGPT-fejlesztő OpenAI-jal való versenyfutásban a Google sem kíván lemaradni, és bemutatta a Gemini 3 Pro modellt, mely a megszokott kommunikáció szerint elődjénél pontosabb válaszokat kínál a felhasználók összetettebb kérdéseire. Az új modell a Gemini alkalmazásba, valamint a keresőbe integrált AI Mode és AI összefoglalók szolgáltatásokba épül be fokozatos bevezetéssel, jelenleg a Gemini Advanced előfizetők számára, míg a fejlesztők a Google AI Studio és a Vertex AI platformokon keresztül férhetnek hozzá.

A keresőóriás nyolc hónapja mutatta be a Gemini 2.5-öt, és lassan már egy éve a Gemini 2.0-t, így ideje volt egy újabb verzióugrásnak. A bejelentés kapcsán a Google azt is megosztotta, hogy az elmúlt hónapok során a Gemini alkalmazásnak sikerült átlépnie a havi 650 millió aktív felhasználót, miközben a keresőben elérhető összefoglalókat készítő AI Overview eszközt havonta kétmilliárdan használják. Az OpenAI idén augusztusban állt elő a GPT-5-tel, és ekkor sikerült megugrania a ChatGPT-vel a heti 700 millió felhasználót.

Míg az elődök multimodális feldolgozásban és agentikus képességekben hoztak áttörést, a Gemini 3 nagy előrelépése, hogy a felhasználók kevesebb kérdéssel is informativabb válaszokat kaphatnak, mivel a modell mélyebben megérti a lekérdezések kontextusát és a kérdés mögött húzódó szándékot. Sundar Pichai vezérigazgató érdemesnek tartotta megemlíteni azt is, hogy a modell kevésbé „klisés és hízelgő” stílusban válaszol, és azt adja, amire a felhasználónak szüksége van, nem pedig, amit hallani szeretne.

A generált válaszok ráadásul nem csak egyszerű szöveges reakciók a Google Keresőben és a Gemini appban, hanem tartalmazhatnak interaktív widgeteket, grafikonokat vagy testreszabott elrendezéseket is. A Gemini 3 Pro rendelkezik fejlett agentic képességekkel, így összetett, több lépésből álló feladatokat is önállóan megtervez és végrehajt, például egy utazás megtervezését. További újdonság a Google Antigravity nevű új fejlesztői környezet is, amely lehetővé teszi, hogy a fejlesztők önálló AI-ügynököket építsenek.

A Gemini 3 Pro több teszten is lekörözi az OpenAI jelenlegi legjobb AI-modelljének számító GPT-5.1 Thinkinget. A GPQA Diamond teszten a Gemini 3 Pro 91,9 százalékot, a Gemini 3 Deep Think pedig 93,8 százalékot ért el. Az általános intelligenciát mérő ARC-AGI-2 teszten pedig 31,1 százalékkal kétszer jobb eredményt ért el az OpenAI GPT 5.1 Thinking modelljénél, ami nemrég 17,6 százalék körül teljesített.