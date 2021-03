Bárkiből pilotát csinál az új DJI drón

Bemutatta első FPV (First-Person View) drónját a DJI, amelynek kameraképét a pilóták a mellékelt headsetet felvéve "első személy nézetből" követhetik. Az új, egyszerűen DJI FPV névre keresztelt modell a gyártó hagyományos konzumer drónjainál számottevően nagyobb repülési sebességet és agilitást ígér, ugyanakkor megtartva a cégtől ismert hasznos funkciókat is. Ahogy közleményében a vállalat fogalmaz, egy hibrid eszközről van szó, amely a mezei hobbidrónok és az FPV versenygépek előnyeit igyekszik ötvözni.

AZ EDDIGI LEGFÜRGÉBB

A frissen bemutatkozott, zömök drón csúcssebessége nem kevesebb, mint óránkénti 140 kilométer - 100-ra pedig álló helyzetből alig 2 másodperc alatt gyorsul fel. A tempós repülés a VR headsetekre hajazó, DJI FPV Googles V2 névre hallgató szemüvegen követhető. Az eszközzel a vállalat alapértelmezett módban 1440x810 pixeles felbontású, 60 FPS-es képet ígér, 40 ms alatti késleltetés mellett, 142 fokos látómezővel - utóbbi 150 fokra is feltornázható, ha a pilóta 50 FPS-es képfrissítéssel is beéri. A készülék "Low-Latency" üzemmódját aktiválva ugyanakkor változatlan felbontás mellett 28 ms alá szorítható a késleltetés, míg a másodpercenkénti képkockaszám 142 fokos látómezőnél 120, 150 fokosnál pedig 100 FPS-re emelhető. A drón akár 10 kilométer távolságból is képes közvetíteni a kameraképét a headset viselője felé - a szemüvegből pedig egy drónhoz akár egyszerre nyolc is csatlakozhat.

A DJI FPV-vel készített felvételeknél persze nem kell az FPV szemüvegen látott felbontással beérni, a drón orrán, stabilizátorra ültetve 4K kamera figyel, amely 60 FPS-es videó rögzítésére képes, a felbontást Full HD-ra csökkentve pedig 120 FPS-t produkál, HEVC, illetve H.264 támogatással.

EGYKEZES IRÁNYÍTÁS

A gyártó a fürge drón vezérlését is intuitívabbá tenné, a DJI FPV-hez a hagyományos kontroller mellett ugyanis egy egykezes vezérlő is elérhető, amely a felhasználó kézmozgását gyorsulásmérővel és giroszkóppal követve teszi lehetővé a négyrotoros irányítását. A drón három repülési üzemmódot is kap, az N-nel jelölt Normal üzemmód a gyártó hagyományos eszközeihez hasonló vezérlést biztosít, amelynek során a drón saját szenzoraival aktívan rásegít az akadályok elkerülésére és a biztonságos repülésre. Az M, azaz Manual üzemmód már kihúzza ezeket a támaszokat a felhasználó alól és teljes egészében a pilóta kezébe adja a kontrollt - míg a harmadik S vagy Sport mód a kettő közötti átmenetet képez, megtartva a dinamikus mozgást, ugyanakkor a biztonsági, elkerülő funkciók egy részét is.

DJI - Introducing DJI FPV Még több videó

Probléma esetére a gyártó egy dedikált vészfék, illetve hazatérés gombot is tett a vezérlőkre, amelyekkel a drón bármelyik üzemmódban automatikusan megállítható, illetve visszahívható kiindulási pozíciójára. A DJI az esetleges balesetekre is igyekszik jobban felkészíteni az eszközt, az ugyanis többi termékénél számottevően egyszerűbben szerelhető. repülő egy feltöltéssel 20 percet képes a levegőben tölteni.

A DJI FPV nettó 1300 dolláros ajánlott fogyasztói árcédulát visel, ezért a drón mellett az FPV szemüveg, egy akku, illetve a hagyományos kontroller is jár. A nettó 1600 dolláros Fly More Kit ehhez plusz két akkut és egy töltőhubot is hozzácsap - mozgásérzékelős vezérlő külön vásárolható meg, nettó 200 dolláros áron.