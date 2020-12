A DJI is felkerült az USA tiltólistájára

A Huawei sorsára juthat az Egyesült Államokban a kínai DJI: a vezető dróngyártó is felkerült az USA tiltólistájára, amelynek szereplői csak külön szövetségi engedéllyel vásárolhatnak technológiai megoldásokat egyesült államokbeli cégektől. A frissített listán a DJI mellett a SMIC kínai chipgyártó is ott van.

EMBERI JOGI VISSZAÉLÉSEK?

A tiltásról először a DroneDJ számolt be, a kifejezetten dróntechnológiával foglalkozó szaklap szerint az USA Kereskedelmi Minisztériuma a DJI-t nem adatvédelmi, illetve potenciális nemzetbiztonsági problémák miatt helyezte a listára, esetében a hivatal emberi jogi visszaélésekre hivatkozott.

A Kereskedelmi Minisztérium Ipari és Biztonsági Irodája (Bureau of Industry and Security, röviden BIS) szerint a DJI olyan termékek exportálásában segédkezett Kínának, amelyek világszerte elnyomó rezsimeket segítenek, szembemenve az Egyesült Államok külügyi érdekeltségeivel. Az iroda szerint ráadásul a vállalat kiterjedt emberi jogi visszaéléseket is elősegített Kínában, erőszakos "genetikai adatgyűjtéssel és elemzéssel", illetve csúcstechnológiás megfigyeléssel.

Noha az nem egészen világos, az Egyesült Államok mit ért genetikai adatgyűjtés alatt, a dróngyártó termékeit már korábban is összefüggésbe hozták a Kínát vezető Kommunista Párt kiterjedt megfigyelési tevékenységével, főként az országban élő muszlim ujgur kisebbség hátországának számító Xinjiang tartományban. Nem ez az első eset, hogy az USA kormányzata a DJI-jal kapcsolatos bizalmatlanságának ad hangot, az amerikai hadsereg 2017-ben biztonsági kockázatokra hivatkozva felfüggesztette a vállalat drónjainak használatát.

Noha a DJI feketelistára helyezéséről szóló döntést a hamarosan leköszönő Trump adminisztráció hozta meg, valószínűleg a jövőre munkába álló Biden kormányzat sem enyhít majd a szankciókon, főként annak az emberi jogokra vonatkozó keményvonalas hozzáállását figyelembe véve. A tiltólista, vagy entitáslista új kiegészítése az ugyancsak kínai SMIC-t (Semiconductor Manufacturing International Corporation) is érinti, esetében már a korábban is hallott, nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozik a BIS, illetve a chipgyártó kapcsolataira a kínai katonai-ipari komplexummal. A tiltással az USA SMIC-t is elvágja az amerikai chipgyártási eszközöktől és technológiáktól.

EGYELŐRE MARADNAK A BOLTOK POLCAIN A DJI DRÓNOK

Az ügyben a DJI is megszólalt, a dróngyártó csalódottságának adott hangot a Kereskedelmi Minisztérium döntése kapcsán, ugyanakkor hangsúlyozta, a vásárlók az Egyesült Államokban változatlanul hozzájuthatnak majd a DJI termékeihez.

Az ugyanakkor kérdéses, hogy jelenlegi üzletmenetét a vállalat meddig tudja majd fenntartani. Bár a cég termékei jelentős részben kínai komponensekre építenek, a DJI egyik korábbi menedzsere David Benowitz a DroneDJ-nek nyilatkozva arról beszélt, az amerikai chipek és szenzorok elvesztése így is fájdalmas csapás a cégnek. Benowitz ugyanakkor hozzátette, a dróngyártó már a mostani bejelentést megelőzően elkezdte termékei függetlenítését az amerikai beszállítóktól, nemrég például a FLIR szenzorait váltotta le legfrissebb drónjaiban.

Míg az USA szankciói a DJI-t nehéz helyzetbe hozzák, a kisebb, amerikai dróngyártók, mint a Skydio vagy a Vantage Robotics számára már annál jobb hír, hiszen a piac vezető szereplőjének megszorongatása jókora űrt hagyhat a szegmensben, amelyet a kisebb szereplők kezdhetnek el feltölteni.