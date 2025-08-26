Az állami tulajdonszerzés kockázataira figyelmeztet az Intel

Jelentős "negatív reakcióra" figyelmeztetett az Intel hétfőn a processzorgyártó és a Trump-adminisztráció között kötött ügylettel kapcsolatban, melynek részeként a vállalat részvényeinek csaknem 10%-a állami kézbe kerül. Az Amerikai Tőzsdefelügyelet számára benyújtott dokumentáció a hatályos jogszabályoknak megfelelően tételesen felsorolja, hogy az üzlettel kapcsolatban milyen aggályok merülhetnek fel.

Az egyik legproblémásabb pontot az Intel nemzetközi kapcsolatainak potenciális megromlása jelentheti a dokumentáció szerint, mivel a globális ügyfelek az állami tulajdonszerzést követően elbizonytalanodhatnak a cég függetlenségét illetően. Ez már csak azért is komoly probléma, mivel az Intel bevételeinek nagyjából a háromnegyede a globális piacokról érkezik - áll a jelentésben.

Szintén problémát jelenthet, hogy a megállapodás alapján a részvényesi jogok módosulhatnak, mert bár az Intel igazgatótanácsába nem delegál tagot az amerikai kormány, a kormányzati szavazatok befolyásolhatnak minden komolyabb ügyrendi döntést, így például felvásárlási tranzakciókat vagy átszervezéseket.

Ahogy a politika beavatkozik a piacba, egyenesen magával hozza azt a kockázatot is, hogy a politikai felállás változását követően egy következő kormányzati adminisztráció esetlegesen érvényteleníti az ügyletet, ami a jelenlegi és jövőbeni részvényesek számára további kockázatot eredményezhet - áll a tőzsdei beadványban.

A múlt pénteken bejelentett deal kapcsán elemzői körökben is felmerült, hogy az államilag ilyen módon megtámogatott Intel mennyire lesz képes ténylegesen a részvényesek érdekei szerint eljárni, illetve egyáltalán képes-e megoldani egy ilyen tranzakció a processzorgyártó problémáit hosszútávon orvosolni. Ráadásul úgy, hogy az Intel a részvényeket jelentős diszkonttal bocsátotta az állam rendelkezésére, de ezért valójában csak a CHIPS Act által a Biden-adminisztrárció által odaítélt összeget kapja cserébe.