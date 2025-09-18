Amerika után az Nvidia is beszállt az Intelbe

Összefog Amerika egykor legnagyobb, legbefolyásosabb chipgyártója, az Intel, és Amerika jelenlegi legnagyobb és legbefolyásosabb chipgyártója, az Nvidia - bár utóbbi saját tulajdonú gyártósorokkal nem rendelkezik.

A két fél csütörtöki bejelentése alapján az Nvidia 5 milliárd dollárt fektet az Intelbe, a két cég pedig a jövőben közösen fejleszt adatközponti és PC-piaci termékeket. A bombameglepetésnek számító hírre az Intel részvényeinek árfolyama azonnal 32%-os pluszba katapultáltak a nyitás előtti kereskedésben.

Bár az Nvidia és az Intel együttműködése kapcsán egyelőre nincs szó arról, hogy az Intel gyáraiban készülnének a két cég új, közös termékei, a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett cégének számító GPU-gyártó mégis a lehető legjobb pillanatban karolja fel az utóbbi időszakban legpocsékabb korszakát élő Intelt.

A deal egyben határozott üzenet Tajvan számára is, ahol jelenleg az Nvidia és több más, gyár nélküli amerikai chiptervező termékei is készülnek: Amerika nem engedte el a saját chipgyártást és ha kell, ennek érdekében jelentős iparági összefogásra (vagy éppen összefonódásra) is hajlandó.

lip-bu tan, az intel és jensen huang, az nvidia vezérigazgatója a bejelentés előtt (fotó: x)

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az ügylet eredményeként az Nvidia az Intel egyik legnagyobb befektetője lett, a cég 4%-nyi részvénycsomagot vásárolt valamivel a piaci ár alatt, részvényenként 23,28 dolláron. Az Intel első számú befektetője jelenleg az Egyesült Államok, mely augusztusban 10%-os paketthez jutott hozzá valamivel nyomottabb áron, cserébe egy már korábban odaítélt, 9 milliárd dolláros állami dotációért.

A megállapodás szakmai részét illetően a két cég több új, közös terméket fejleszt majd, melyek adatközpontokban és kliensgépekben egyaránt megtalálhatóak lesznek a jövőben.

Az Intel így többek között olyan, kifejezetten AI-adatközpontokba szánt x86-os CPU-kat készít majd, melyek az Nvidia saját ARM-alapú megoldásai helyett kerülnek a gyártó nagy teljesítményű GPU-i mellé a célszerverekben.

A kliensgépek szegmensében pedig az Nvidia olyan GPU-kkal (GPU chipletekkel) látja majd el az Intelt, melyet a gyártó be tud építeni az asztali PC-kbe vagy noteszgépekbe szánt rendszerprocesszoraiba. Ebben a szegmensben mindez jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az x86 architektúra, illetve ökoszisztéma valamivel lassabban veszítsen teret a feltörekvő Arm -mal szemben.

A felek konkrét ütemtervről egyelőre nem beszéltek, mindössze annyit árultak el, hogy több generációnyi új termék születhet a két cég közös boszorkánykonyhájában. Így egyelőre azt sem tudni, hogy az első közös termékek mikor jelenhetnek meg a piacon.