Az Oracle szárnya alatt születik meg az amerikai TikTok

A TikTok idén január óta folyamatosan egyfajta létbizonytalanság mellett működik az Egyesült Államokban, ennek a bizonytalan helyzetnek azonban lassan vége. Az Egyesült Államok a múlt héten jelentette be Madridban, hogy megegyezés született a TikTok amerikai jövőjéről, miután a kínai fél fontos kérdésekben engedett, ez a folyamat pedig értelemszerűen számos technikai változást hoz magával.

A Fehér Ház hétfői közleménye már azt is hivatalossá teszi, amit egy ideje már sejteni lehetett: a TikTok amerikai működésének leválasztása után a helyi felhasználók körében alkalmazott algoritmus felügyeletét és működtetését az Oracle fogja biztosítani. A TikTok körülbelül 170 millió amerikai felhasználójának adatait várhatóan teljes egészében az Oracle adatközpontjaiba költöztetik, elszeparáltan az anyacég ByteDance-től, illetve egy új kliensapplikáció is készül majd a platformhoz. Az ügyhöz közelálló források szerint Trump a héten fogja kiadni a végrehajtási rendeletet amely 120 napos határidőt szab ki a részletek véglegesítésére, beleértve azt is, hogy mely befektetők lennének a közös vállalkozás tagjai.

Az amerikai részleg egy újraépített algoritmust fog felhúzni a ByteDance által biztosított technológia alapjaira, és az Oracle azt is biztosítaná, hogy az alkalmazás Kínából ne legyen hozzáférhető. Hogy a gyakorlatban pontosan miként fog kinézni az „amerikanizált” TikTok, egyelőre nem osztottak meg túl sok technikai részletet. A felhőtechnológiai vállalat az USA kormányával együttműködésben fog felelni minden folyamatért, többek közt a forráskód felülvizsgálatért, az algoritmusok átképzéséért, az alkalmazásfejlesztésért és telepítésért.

A ByteDance és az Oracle hosszú évek óta kulcsfontosságú partnereknek számítanak. A kínai cég ráadásul úgy hidalta át tavaly az Egyesült Államok embargóját, hogy az Nvidia H100-as gyorsítóit tartalmazó szervereket nem megvásárolta, hanem azokat helyben, amerikai adatközpontokban bérleti konstrukció keretében használta - ehhez az Oracle-t találta meg elsődleges partnerként.

A meglévő amerikai befektetők, köztük a General Atlantic és a Susquehanna várhatóan megtartják részesedésüket az amerikai érdekeltségben, hozzájuk új befektetők konzorciuma csatlakozik. Az amerikai konzorcium a cég 80 százalékát fogja birtokolni, míg a ByteDance részesedése várhatóan 20 százalék alá csökken a Kongresszus által meghatározottak szerint.

A ByteDance-t egy tavaly tavasszal, kétpárti többséggel megszavazott jogszabály kötelezte arra, hogy az amerikai működését átstrukturálja, illetve teljesen leválassza magáról az amerikai operációt, beleértve a felhasználói adatbázist, illetve az algoritmus kezelését. Az eredeti januári határidő meghosszabbítása Trump egyik első intézkedése volt januári beiktatását követően, a TikTok így végül csak egy napig volt elérhetetlen az Egyesült Államokban. Az értékesítésre (harmadik alkalommal) kitűzött legújabb határidő pedig szeptember 17.-e volt.