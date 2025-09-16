Megszületett a sino-amerikai alku a TikTokról

Fontos kérdésekben engedett a kínai fél, így sikerült végre megegyezésre jutni az Egyesült Államokkal a ByteDance kulcsfontosságú applikációjának, a TikToknak a sorsáról - jelentette be tegnap Madridban Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.

A megegyezésre Donald Trump amerikai elnök is utalt a Truth Social-on közzétett sejtelmes posztjában, ahol a platform nevének említése nélkül annyit közölt, hogy az USA és Kína közti madridi tárgyalások nagyon jól alakultak, és

sikerült megállapodni egy "bizonyos" cég kapcsán, amit az országunk fiataljai nagyon szeretnek. Ők nemsokára nagyon boldogok lesznek. Pénteken egyeztetek az ügyben Hszi elnökkel

-írta Trump.

Bessent eközben Madridban újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy az így létrejött alku letárgyalása során az USA nemzetbiztonsági érdekei mindvégig szem előtt voltak tartva, miközben a TikTok megőrizhette "kínai jellegét".

A Reutersnek nyilatkozó pénzügyminiszter szerint a kínai tárgyalódelegáció egy hosszas listával ülte le a tárgyalóasztalhoz, melyben elsősorban a Kínai termékekre korábban kivetett vámtarifák és a technológiákra vonatkozó exportkorlátozások visszavonása szerepelt, ezek közül azonban Bessent szerint semmit nem engedett az Egyesült Államok.

A kínaiak cserébe jobb híján meg kellett elégedjenek azzal az ígérettel, hogy az USA "nem tesz további lépéseket" abban az esetben, ha nem sikerül pontot tenni az ügy végére - a Reuters forrásai szerint a kínaiakat végül az győzte meg, hogy az amerikai fél azzal zsarolta meg a delegációt, hogy ha nem sikerült a TikTok amerikai helyzetéről megállapodni, akkor az USA lefújja a Donald Trump és Hszi Csin-Ping közt őszre tervezett, legfelsőbb szintű elnöki találkozót.

A ByteDance-t egy tavaly tavasszal, kétpárti többséggel megszavazott jogszabály kötelezte arra, hogy az amerikai működését átstrukturálja, illetve teljesen leválassza magáról az amerikai operációt, beleértve a felhasználói adatbázist, illetve az algoritmus kezelését.

A Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications, azaz PFACAA jogszabály - mely nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva rendelkezik a fentiekről - eredetileg január 19-ig adott határidőt a ByteDance-nek arra, hogy megfeleljen az előírásoknak, a kínaiak eleinte hallani sem akartak a leválasztásról, illetve többször is úgy nyilatkoztak, hogy az technikailag is kivitelezhetetlen.

Trump végül a fenti határidőt többször meghosszabbította, a legutóbb kiszabott határidő szeptember 17-én jár le.

A ByteDance platformjának amerikai érdekeltségeinek helyi üzemeltetésével kapcsolatban az elnök többször is pozitívan nyilatkozott az év elején, az áprilisban berobbant vámháború azonban megakasztotta a folyamatot.