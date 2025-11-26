Visszaszerezheti az Apple a koronát az iPhone 17-tel

Szeptemberben került forgalomba az Apple idei új iPhone-termékvonala, a 17-es széria, mely a cupertinóiak eddigi egyik legmerészebb termékfrissítését hozta el a cég legkeresettebb termékeiből álló okostelefon-portfóliójába. A 17-es szériának egy meglehetősen turbulens időszakban kell jól teljesítenie, és jól is teljesít, melynek nyomán egyre magabiztosabb előrejelzésekkel állnak elő a piaci elemzők. A Counterpoint Research friss adatai szerint az Apple év végére visszaszerezheti a világ legnagyobb okostelefon-gyártója címet a termékcsalád sikerének köszönhetően a globális okostelefon-eladásokat több mint egy évtizede vezető Samsungtól, amire 2011 óta nem volt példa.

Az elemzőcég előrejelzése szerint az iPhone-szállítások az eddigi számok alapján lényegesen túlszárnyalják a Samsung által eladott eszközök mennyiségét, az év végi összegzésben az Apple 10 százalékos növekedést írhat be a dél-koreaiak 4,6 százalékos növekedésével szemben. Ezzel az Apple várhatóan 19,4%-os globális piaci részesedést szerezhet, miközben az okostelefon-piac teljes egészében 3,3%-kal bővül az év során.

Az Apple az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek enyhüléséből és a gyengébb dollárból is profitál, ami fellendítette a feltörekvő piacokon a vásárlásokat. Az iPhone 17 sorozat kétszámjegyű éves növekedést produkált az Egyesült Államokban és Kínában is. A Counterpoint korábban arról számolt be, hogy az iPhone 17 termékcsalád 14%-kal meghaladta az iPhone 16 modellek eladásait az ezeken a piacokon való elérhetőség első 10 napjában, és hogy az Apple rekordot döntött októberben Kínában, miután éves szinten 37%-kal sikerüt növelnie az eladásokat.

A Pro széria jelentős átdizájnolása, egy vadonatúj, pengevékony változat, az Air megjelenése, illetve a sima 17-es modell ráncfelvarrása együtt készíthetik elő a terepet az Apple jövőbeni új termékstratégiájának, melyben helyet kell találni majd a várhatóan jövőre érkező, hajtogatható kijelzős iPhone-nak is. A Counterpoint elemzői arra számítanak, hogy az Apple csak tovább fogja növelni előnyét a első foldable iPhone-nal és a pénztárcabarát iPhone 17e-vel, ami 2026-ban érkezik a piacra. Az Apple ráadásul évekig lehet vezető pozícióban, ha 2027-ben is sikerül nagyot gurítania egy várt jelentős dizájnváltással az iPhone 20. évfordulójának apropóján.

Az új iPhone-sorozat iránt Magyarországon is erősebb az érdeklődés, mint az egy évvel korábbi széria esetében - a lapunkhoz eljutott információk szerint itthon is a Pro család modelljeinek van a legnagyobb sikere. A HWSW rögtönzött piacfelmérése alapján a sima és Pro modellek esetében jelenleg általános a készlethiány akár operátornál akár szakkereskedésekben próbálja valaki beszerezni a telefont, míg az Air változatnak szinte minden kiszerelése elérhető raktárról Magyarországon.