Egymás tenyerébe csapott a Disney és az OpenAI

A Walt Disney az elmúlt hónapokban agresszívabb fellépést mutatott az AI-fejlesztő cégekkel szemben a szerzői jogokra hivatkozva: a Midjourney után a különféle fiktív karaktereket imitáló chatbotot fejlesztő Character.AI-nak küldött felszólítást októberben arra, hogy hagyjon fel a szerzői joggal védett karaktereinek engedély nélküli használatával, mivel hosszútávon károsíthatja a márkát.

Épp ezért jelez pálfordulást, hogy a cég csütörtökön bejelentette, hogy egymilliárd dolláros tőkebefektetést hajt végre a ChatGPT és Sora videógenerátort fejlesztő OpenAI-ban. A barátkozás eredményeként egy három évre szóló licencserződés részeként a felhasználók a szerzői jogvédelem alatt álló karakterekkel is készíthetnek videókat a Sora alkalmazásokban jövő évtől kezdve. Az egyezség több mint 200 karaktert fed le a Disney, a Marvel, a Pixar és a Star Wars franchise-ok univerzumából.

A megállapodás részeként a Disney az OpenAI egyik fő ügyfelévé válik, és olyan opciókat kap, melyekkel további részesedést vásárolhat a vállalatban. Más érdekes részleteket is tartalmaz a partnerség, például a Disney a közlemény szerint a ChatGPT-t fogja telepíteni az alkalmazottainak, és egyes válogatott Sora-videók a Disney+ streamingplatformon is megtekinthetők lesznek

A Sora generatív AI-eszköz rövid videók létrehozását teszi lehetővé szöveges promptok alapján, és egyik fő újítása a cameo nevű funkció, amivel a felhasználók saját képeiket feltöltve hozhatják létre digitális modelljüket videók generálásához. Nagy port kavart, hogy a Sora azonban olyan védett karakterekkel is képes új tartalmakat készíteni, mint SpongyaBob Kockanadrág, a Pokémon, a South Park vagy a Rick és Morty figurái.

Az OpenAI a Sora 2 bevezetése előtt arról tájékoztatta a stúdiókat, hogy az opt-out alapon írásban kell kérvényezniük szerzői joggal védett anyagaik letiltását a videógenerátor szolgáltatásból. Ezt egy űrlap segítségével tehették meg, de nem minden művész és stúdió kapott rá lehetőséget. Sam Altman később módosított a nem túl működőképesnek tűnő modellen, és a szolgáltatás opt-in modellre állt át, tehát az eredeti elképzeléstől eltérően a jövőben a jogtulajdonosoknak aktívan kell beleegyezniük abba, hogy a karaktereiket felhasználhassák az alkalmazásban. Az AI-fejlesztő arról biztosította az alkotókat, hogy a későbbiekben kérésre is blokkolja utólagosan a kért karaktereket, és szorosan együttműködik velük az eltávolítási kérelmek ügyében.