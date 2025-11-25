Kacérkodik az OpenAI az e-kereskedelemmel

Az ünnepi szezon elé időzítette e-kereskedelmi újdonságát az OpenAI, hogy segítse a ChatGPT-felhasználók vásárlásait, és beljebb merészkedjen az e-kereskedelem jövedelmező területén. Az egyszerűen csak „shopping research” névre keresztelt funkcióval a chatbot felhasználói részletes összehasonlításokat kaphatnak az egyes termékekről, hogy megalapozottabb döntéseket hozhassanak a számukra ideális opció kiválasztásához.

A felhasználók a hagyományos módon párbeszédek útján adhatják meg kéréseiket a chatbotnak, például arra utasíthatják, hogy keresse meg a legcsendesebb vezeték nélküli porszívót, vagy ajánljon ajándékot egy négyéves kislánynak, aki imádja a művészetet. Ezután a vásárlási kutatóeszköz automatikusan megjelenik, de közvetlenül menüből is előhívható. A felhasználók költségvetés, egyéni igények és kívánt funkciók alapján finomíthatják a kereséseket, melyek néhány perc alatt rendelkezésre állnak.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk. Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Az OpenAI tájékoztatása szerint a kutatóeszközzel előásott találatok organikusan jelennek meg, és a funkció a nyilvánosan elérhető weboldalakon található információk alapján dolgozik - a termékek elérhetőségével és árazásával kapcsolatban azonban nem feltétlen mindig ás elő aktuális információkat, így fennáll a hibázás lehetősége. Az eszköz a GPT-5 mini kimondottan vásárlási feladatokra finomított speciális verziójára épül, de figyelembe veszi a ChatGPT-vel folytatott korábbi beszélgetéseket is, ha az engedélyezett.

Az elmúlt hónapokban egyre inkább megmutatkozott, hogy az OpenAI komolyabban tervez az e-kereskedelemben: szeptemberben bevezette az Instant Checkout nevű funkciót, mely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül a jogosult kereskedőktől vásároljanak a ChatGPT-n keresztül. A shopping research kutatóeszköz felhasználói a jövőben az Instant Checkout segítségével is folytathatják a vásárlást, mivel ezt a kettő fejlesztést közelebb hozza egymáshoz a cég.

Nem az OpenAI az egyetlen piaci szereplő, aki generatív AI-szolgáltatását online shoppingolást támogató funkciókkal vegyíti, a Google nemrég épített be AI-jal támogatott eszközöket az AI Mode-ba, és a Perplexity Comet böngészőjébe integrált AI-ügynök is képes a felhasználó nevében vásárolni.

A shopping research funkció az OpenAI Free, Go, Plus és Pro felhasználók számára válik láthatóvá a ChatGPT-be való bejelentkezés után, mobilon és webes felületen egyaránt elindult a fokozatos bevezetés.