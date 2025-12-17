Megtorolná az USA az EU piacszabályozását

Közleményt adott ki kedden az Amerikai Kereskedelmi Iroda, melyben nyíltan megfenyegetett több uniós technológiai céget azzal, hogy válaszlépésekre számíthatnak, ha az Európai Unió nem hagy fel az amerikai technológiai multik "diszkriminatív" kezelésével.

Az aláírás nélküli szöveg szerint az európai nemzetközösség különböző perekkel, adókkal, bírságokkal és direktívákkal "zaklatja" az amerikai technológiai iparág szereplőit, miközben az Egyesült Államokban az európai cégek az egyenlő elbánás elve mentén működhetnek.

A közlemény ezen a ponton konkrétan több európai vállalatot is név szerint említ, így a listán ott van többek közt a Spotify, az SAP, a DHL, a Siemens, a Mistral és az Accenture.

ursula von der leyen és donald trump a nyári skóciai találkozójukon (fotó: getty)

Az iroda figyelmeztet, hogy ha az EU és annak tagországai továbbra is korlátozzák az amerikai technológiai multik versenyképességét, úgy az Egyesült Államoknak "nincs más választása", és minden lehetséges eszközzel ellensúlyozni fogja a vélt diszkriminációt. Itt konkrét lépéseket egyelőre nem részletez a közlemény, leszögezi azonban, hogy az amerikai jogszabályok lehetővé teszik többféle pénzbeli büntetőtétel és egyéb korlátozás foganatosítását a külföldi szolgáltatókkal szemben.

A képviselet hozzáteszi, hogy hasonló válaszlépésre számíthatnak az Egyesült Államok részéről azok az országok, melyek az "EU-stílusú" stratégiát követik.

A közleményre válaszul az Európai Bizottság sajtószóvivője, Thomas Regnier közölte, hogy a Bizottság továbbra is kész tárgyalni az Egyesült Államokkal az új kereskedelmi egyezményről, ezzel párhuzamosan megerősítette a szervezet korábban többszöri alkalommal is hangoztatott álláspontját, mely szerint a technológiai cégek piacait szabályozó jogszabályok egyformán vonatkoznak minden meghatározó piaci szereplőre, függetlenül attól, hogy melyik országban található a székhelye.

Az Egyesült Államok és az EU között a Digital Services Act (DSA) és a Digital Markets Act (DMA) jogszabályok végrehajtása kapcsán komoly ellentét alakult ki a második Trump-elnökség idején. Legutóbb az X 120 millió eurós bírsága verte ki a biztosítékot a tengerentúlon. Az egyébként európai mércével mérve a legkevésbé sem nagy összegről szóló bírságoló határozat kihirdetését követően Elon Musk és több amerikai politikus is heves, EU-ellenes kirohanásokba kezdett.

A Reuters által korábban megszólaltatott szakértők szerint a hasonló ügyeket kísérő nyilatkozatok amerikai részről ugyan elsőre olykor kifejezetten sokkolónak tűnnek, idővel azonban tompulnak az álláspontok, pláne mivel a jelek szerint nem úgy tűnik, hogy az európai szakpolitika bármiben hajlandó lenne visszakozni.