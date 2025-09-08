Váratlanul fájdalmasat szúrt az EU a Google-nek

Pénteki határozatában összesen 2,95 milliárd euróra büntette az Európai Bizottság a Google-t, amiért a keresőcég 2014-től kezdődően visszaélt az online hirdetési piacon kialakított erőfölényével. Bár még napokkal ezelőtt is arról szóltak a híresztelések, hogy Brüsszel meghátrál, ennél nagyobb bírságot eddig csak egyszer kapott fennállása óta a cég.

A most kiszabott bírság az elmúlt évtizedben immár a negyedik, euromilliárdos nagyságrendű, Google-re kiosztott büntetés, melyek közül még mindig a 2018-as, az Android operációs rendszerrel kapcsolatos versenyellenes tevékenysége miatt kiszabott 4,3 milliárd euró tartja a mindenkori rekordot.

A péntekivel együtt az elmúlt tíz évben összesen 11,16 milliárd euróra bírságolta az EU a Google-t csak a nagy antitröszt-eljárásokban.

Igaz, a vállalat járhatott volna rosszabbul is, az előző Von der Leyen bizottság versenypolitikáért felelős biztosa, Margrethe Vestager egy ponton azt is kilátásba helyezte, hogy a társaság ügyben érintett üzletágaira vonatkozó strukturális intézkedéseket ír elő, ami egyet jelentett volna a hirdetési részleg szétbombázásával.

Az EU végrehajtó szerve 2021 júniusában indított versenyjogi vizsgálatot a Google ellen, arra alapozva, hogy a Google a display hirdetések piacán gyakorlatilag az összes szinten képviselteti magát, azaz hirdetési célból adatokat gyűjt (trackerek), hirdetési helyeket értékesít direktben, illetve hirdetésközvetítőként is működik egyben, ezzel pedig összességében monopolhelyzetbe került a szegmensben.

Az eljárás kimenetele végül az utolsó pillanatig bizonytalan volt, az ügy pedig a legfelsőbb döntéshozói szintekre is eljuthatott, legalábbis a határozat kihirdetését követően azonnal megszólalt maga Donald Trump is, aki unfairnek és diszkriminatívnak nevezte az Európai Bizottság határozatát, illetve kereskedelmi ellenlépéseket helyezett kilátásba.

Az amerikai multi már jelezte, hogy megfellebbezi a határozatot, ami így vélhetően még évekig nem fog jogerőre emelkedni - az ügyet kirobbantó Európai Kiadók Testülete nyilatkozatában részben erre utalva közölte, hogy a Google-t nem fogja megállítani semmilyen bírság, a cég egyszerűen leírja veszteségként az összeget és továbblép. Helyette a szervezet ezért továbbra is a strukturális változtatásokat szorgalmazza, mint igazán elrettentő intézkedést.

A Google-nek most 60 napja van arra, hogy a jelenleg is fennálló jogsértő helyzetet megszüntesse, ellenkező esetben súlyosabb szankcóikra számíthat a cég, köztük akár a korábban belengetett strukturális átalakításokra.