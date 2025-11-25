EU: a digitális piac szabályozása nem alku tárgya

A technológiai szektort érintő "kiegyensúlyozottabb" szabályokat várna el az Egyesült Államok az Európai Uniótól cserébe azért, hogy a nemzetközösségből származó bizonyos árukra kivetett vámtarifákat eltörölje. Az amerikai fél hétfőn közölte álláspontját az EU szaktárcavezetőivel, kijelentve, hogy a júliusi vámegyezmény csak akkor léphet hatályba, ha Európa hosszabbra engedi a tech szektor szereplőinek pórázát.

A technológiai ipar prominens globális szereplőit regulázó két ominózus rendelet, a Digital Markets Act és a Digital Services Act az uniós szakpolitika két azon fontos törekvését szolgálja, hogy a globális platformok működését mind versenyjogi, mind fogyasztójogi szempontból szigorúbb keretek közé szorítsa.

teresa ribera (fotó: afp)

A két jogszabály legfőképpen az olyan amerikai óriáscégek európai működésére van kihatással, mint az Apple, a Meta, a Google vagy éppen az Amazon, ugyanakkor nem kizárólag amerikai entitásokat céloz, hiszen ott van a szigorúan felügyelt és kezelt platformok között egyebek mellett a kínai ByteDance-hoz tartozó TikTok vagy éppen a holland illetőségű Booking.com és a német Zalando is.

A témával kapcsolatos diskurzus Donald Trump második elnökségének kezdetétől kezdett igazán felerősödni, melyet többnyire rövidre zárt az Európai Bizottság azzal, hogy az Európai Uniónak szuverén joga a helyi piacok szabályozása, a két pilléren nyugvó szabályozáspolitika pedig egyáltalán nem diszkriminatív.

Ezt az álláspontot erősítette meg ismételten hétfőn Teresa Ribera, a Bizottság digitális politikáért és versenyjogért felelős alelnöke, aki közölte, hogy a DMA-ban és a DSA-ban foglaltak nem képezhetik semmiféle alku tárgyát, a Bizottságnak pedig kötelessége megőrizni az európai értékeket és megvédeni az európai lakosokat.