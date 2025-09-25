Az Apple szerint kontraproduktív az európai piacszabályozás

Rendkívül diplomatikusan és udvariasan ugyan, de teljesen kontraproduktívnak írta le az Apple az Európai Unió digitális piacokra vonatkozó átfogó jogszabályát, a Digital Markets Act-et, melynek egyik kimondott célja éppen az volt, hogy a nagy technológiai cégek piaci erőfölényét csökkentse és rávegye a domináns szereplőket, hogy megnyissák zárt ökoszisztémájukat a versenytársak előtt.

Lex Apple

Az már a DMA 2022-es létrejötte előtt is világos volt, hogy az EU új, mérföldkőnek tekintett jogszabályrendszere az Apple-t fogja minden technológiai cég közül a legérzékenyebben érinteni, az igazán markáns változtatásokra azonban tavaly márciusig kellett várni, ekkor kellett ugyanis az úgynevezett kapuőr cégeknek megfelelnie a DMA-ban foglaltaknak.

A cégre elsősorban az App Store alkalmazás-piactér miatt vonatkoztak a legszigorúbb előírások, így köztük az, hogy köteles az iPhone-okon engedni, hogy a felhasználók harmadik feles piactereket telepítsenek az általuk vásárolt készülékekre és onnan tetszőleges alkalmazásokat töltsenek le. Ilyen, alternatív piactérből egyébként a mai napig kevesebb, mint féltucatnyi érhető el az EU-ban, tipikusan jelentősen korlátozott kínálattal.

Az Apple ezen kívül a DMA hatására kénytelen volt a hardveres kompatibilitási előírásokon is lazítani, így például meg kellett nyitnia számos, korábban zárt API-t vagy technológiát a riválisok előtt (ilyen például az okosórákra érkező értesítések).

Most, hogy az Európai Bizottság első alkalommal vizsgálja felül a piaci szereplők és fogyasztók visszajelzései alapján a DMA hatásait, az Apple egy sajtóközleményben részletesen ecsetelte a jogszabállyal kapcsolatos aggályait. A cég lényegében a korábban hangoztatott érveit sorolta fel újra, azaz szerinte a DMA hatására a termékbevezetés és az innováció lassulni fog Európában, emellett bizonyos előírások az európai felhasználók személyes adataival játszanak hazárdjátékot.

Az Apple a közleményben két olyan megoldást is megemlít, melyek a mai napig nem férhetők hozzá az EU-ban élő felhasználók számára. Az egyik a nemrég bemutatott élő tolmácsfunkció (Live Translate), mely kizárólag a cég Airpods Pro fülhallgatóival működik együtt, a másik pedig az iPhone-ok kijelzőjét a Macekre tükröző iPhone Mirroring.

Problémás fordítók és tükrök

A társaság szerint a Live Translation esetében eddig nem sikerült megtalálni a módját egy olyan, külső szereplők által gyártott headset-támogatásnak, mely garantálja, hogy a két fél közti párbeszéd részletei az Apple eredeti szándékai soha nem hagyják el a tulajdonos(ok) iPhone-ját.

Az iPhone Mirroring esetében pedig szintén nem sikerült még olyan megoldást találni, mely egy Apple okostelefon és egy tetszőleges gyártó által forgalmazott windowsos PC közti kapcsolat esetén garantálni tudná az iPhone-on tárolt adatok biztonságát.

A cupertinoiak szerint a DMA emellett olyan együttműködési kötelezettségeket is előír, melyek eredményeként szenzitív felhasználói adatok kerülhetnek lényegében ellenőrizetlenül harmadik félhez. Ennek a vállalat érvelését tekintve az ad alapot, hogy a jogszabály szerint a piaci szereplők hozzáférést kérhetnek az Apple-től bizonyos felhasználói adatokhoz és technológiákhoz, melyeket a cég csak nagyon alapos indokkal utasíthat vissza.

Az adat- és hozzáférés kérések közt az elmúlt időszakban volt olyan, amelyik a felhasználók összes értesítéséhez vagy éppen a korábban elért Wi-Fi hálózatok nevéhez szerett volna hozzáférést szerezni. A vállalat felrója a szakpolitikusoknak, hogy az ezzel kapcsolatos aggályait igyekezett elmagyarázni a Bizottságnak, ám az EU végrehajtó szerve mindeddig nem egyezett bele abba, hogy egy-egy hozzáférési kérelmet a személyes adatok védelmére és a biztonságra hivatkozva utasítson el az Apple.

Végül az iPhone-gyártó leszögezi, hogy álláspontja szerint a DMA-val nem érte el a kitűzött célt a nemzetközösség, és a nagyobb választék és verseny helyett éppen az ellenkezője valósult meg.

Így például az Apple állítása szerint a jogszabályi harmonizáció miatt kénytelen bizonyos fejlesztéseket az EU-ban késve bevezetni vagy éppen úgy dönteni, hogy inkább nem is teszi elérhetővé az adott megoldást a tagországokban élők számára.

A DMA ráadásul - így a cég - diszkriminálja, sőt, bünteti az Apple-t azzal, hogy szigorú szabályokat ír elő a számára, miközben ugyanazokat a feltételeket a piacvezető Samsungnak és a feltörekvő kínai cégeknek nem kell teljesíteniük. A vállalat úgy véli, hogy miközben a versenytársak az évek során mást sem csináltak, csak az Apple megoldásait másolták, a DMA mégis az Apple-t állítja pellengérre - hangsúlyozza a cég.

Az Apple ugyanakkor közlemény szerint továbbra is elkötelezett abban, hogy az újabb technológiákat az EU lakosai számára a lehető leghamarabb elérhetővé tegye, ebbe jelentős plusz munkaórát fektetve, hozzáteszik ugyanakkor, hogy ez sem megoldás a "DMA által kreált összes problémára".

A közleményben szereplő állítások kapcsán a Financial Times megkereste az Európai Bizottságot, melynek szóvivője szűkszavúan csak annyit reagált, hogy a testület megérti, ha egy-egy kötelezettnek több idő kell a megfeleléshez, ez ugyanakkor a nevéből eredendően nem opció, hanem kötelezettség.