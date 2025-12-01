Változik a Visual Studio frissítési üteme

A Microsoft friss bejelentése szerint a jövőben jelentősen megváltozik a Visual Studio fejlesztői környezet frissítési ütemezése: a korábbi negyedéves frissítések helyett a következő évtől kezdve havi funkció-frissítéseket, és évente egy főverziót tervez szállítani a cég. A következő évben a nagy éves kiadás novemberben lesz esedékes párhuzamosan az új .NET verzió kiadásával. Ugyanakkor a kapcsolódó fejlesztői készletek (SDK), összetevők és build eszközök továbbra is saját, eltérő frissítési ciklussal lesznek elérhetők, a C++ fordító (MSVC) és eszközök le lesznek választva ilyen téren a Visual Studióról.

A redmondiak szerint ez a modell lehetővé teszi, hogy az IDE gyorsabban fejlődjön és aktuális maradjon az AI-támogatással és új funkciókkal, miközben a build eszközök stabilitása, hosszútávú támogatása megmarad. Az ingyenes Community Edition használatáért továbbra sem kell majd fizetni, de a licenc korlátozottabb használatot kínál, mivel csak a kis szervezetek és fejlesztők érhetik el, vállalati használatra nem lesz alkalmas. A stand alone terméket lefedő Professional licencet évente kell majd megvásárolni, ami többletköltségeket jelenthet, ez lesz érvényes az Enterprise kiadásra is.

A Microsoft minden új főverzióhoz 2 év támogatást nyújt: a támogatás első éve új funkciókat, platformfrissítéseket, biztonsági frissítéseket, funkciójavításokat és minőségi fejlesztéseket biztosít. A második támogatási év csak a hosszútávú karbantartási csatorna (LTSC) biztonsági frissítéseit kínálja majd. A funkciófrissítéseket az alverziószám (például a 18.3-as és a 18.4-es verzió) változása jelzi, a karbantartási frissítéseket pedig a karbantartási verziószám (például a 18.4.5-ös és a 18.4.6-os verziószám), illetve az Insider-csatorna buildszámának módosítása jelzi.

A cég már ezt az elvet követte, amikor idén novemberben elérhetővé tette a Visual Studio 2026 előzetesét, mely a megújult megjelenés mellett többek közt mélyebb AI-integrációt tartogat a fejlesztők számára. Az előd Visual Studio 2022 (17.x) első kiadása még 2021 novemberben jelent meg, azóta pedig ez az első jelentősebb frissítés. Az IDE frissített felhasználói kezelőfelülete a Microsoft Fluent Design rendszer formajegyeit követi, így külsejében már illeszkedik a redmondiak többi alkalmazásához és a Windows 11-hez is. A Visual Studio 2026 .NET 10 és C# 14 támogatással érkezik, lehetővé téve a legújabb nyelvi funkciók, keretrendszer-frissítések és API-k azonnali használatát.

Ennél izgalmasabbak az AI-alapú újdonságok, melyek a korábbinál sokkal szervesebben integrálódnak a szoftverfejlesztés menetébe. A Copilot például képes összehasonlítani a kódot, megkeresni az optimalizációs lehetőségeket, vagy adaptívan beilleszteni, tehát automatikusan a meglévő kód kontextusához igazítani a beillesztett kódot. Az IDE ezen felül valós idejű nyomkövető és benchmark képességekkel, beágyazott pull request megjegyzésekkel bővült. Az új verzióban a cég elmondása szerint sikerült gyorsítani a már létező funkciókon is, például hatékonyabbá vált a nagyobb projektek megnyitása, betöltése és futtatása.