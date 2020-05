Codespaces néven megy tovább a Visual Studio Online

A Microsoft az átnevezéssel párhuzamosan a szolgáltatás árait is csökkenti.

Új néven fut tovább a Visual Studio Online, a Microsoft online fejlesztői környezete rövidesen a Visual Studio Codespaces brand alá költözik. Az átnevezéssel a cég igyekszik kiemelni, hogy nem egy egyszerű böngészős kódszerkesztőről van szó, hanem egy akár a hosszú távú projektek kezelésére is alkalmas online környezetről. Az új, Codespaces elnevezés várhatóan a következő hetekben bukkan majd fel a Microsoft online felületein.

A Microsoft szerint egyébként az eddigi visszajelzések kifejezetten pozitívak voltak a Visual Studio Online novemberben debütált nyilvános bétája kapcsán, a vállalat tapasztalatai szerint a fejlesztőknél számottevően lerövidült az új projektekbe való bekapcsolódáshoz szükséges idő, a felhős fejlesztői környezet teljesítménye ráadásul több esetben felülmúlja a helyi környezetekét. A cég szerint a béta felhasználói ugyancsak pozitívan fogadták a Live Share-en keresztüli egyszerű kollaborációt, legyen szó akár közös kódszerkesztésről, vagy debugging feladatokról.

A névváltással párhuzamosan a vállalat az árazásból is farag: a hagyományos, 4 processzormagot és 8 gigabájt RAM-ot tartalmazó, "Standard" Linux instance-oknál a jelenleg 0,45 dolláros óradíj jövő héttől 0,17 dollárra csökken, a prémium, 8 maggal és 16 gigabájt RAM-mal operáló környezetek esetében pedig a 0,87 dolláros óránkénti díjat 0,34 dollárra faragja le a cég.

Mindezek mellett a redmondi óriás egy új környezettípust is bevezet: a "Basic" variáns kifejezetten az alacsony teljesítményigényű projekteket célozza, a Standard csomagnál is lényegesen olcsóbban: jelenleg óránként 0,24, jövő héttől pedig 0,08 dollárért lesz igénybe vehető. Ezért a fejlesztők két processzormagot, 4 gigabájt RAM-ot és 64 gigabájt SSD tárterületet kapnak. A különböző instance-típusok között ráadásul menet közben is lehetőség van váltani, így elég akkor fizetni a nagyobb teljesítményért, ha arra valóban szükség van. A fejlesztők emellett saját vasukat is betehetik a Visual Studio Codespaces mögé, majd ahhoz VS Code-ból vagy böngészőből is csatlakozhatnak - külön díj nélkül.