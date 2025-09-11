Kipróbálható a Visual Studio 2026 előzetese

Előzetes verzióban kipróbálhatóvá vált a Visual Studio 2026, mely a megújult megjelenés mellett többek közt mélyebb AI-integrációt tartogat a fejlesztők számára. Mivel a Visual Studio a második legnépszerűbb integrált fejlesztői környezet (IDE) a VS Code után, kimondottan nagy dolognak számít, hogy öt év után új verziót kap - az előd Visual Studio 2022 (17.x) első kiadása még 2021 novemberben jelent meg, azóta pedig ez az első jelentősebb frissítés.

Az eddigi tapasztalatok alapján azonban túl forradalmi dolgokra nem kell számítani. Mads Kristensen termékmenedzser a változások közt említette az új logót, és hogy a Visual Studio Preview program a későbbiekben Visual Studio Insiders néven fog tovább működni. Az IDE frissített felhasználói kezelőfelülete a Microsoft Fluent Design rendszer formajegyeit követi, így külsejében már illeszkedik a redmondiak többi alkalmazásához és a Windows 11-hez is. A Visual Studio 2026 első osztályú .NET 10 és C# 14 támogatással érkezik, lehetővé téve a legújabb nyelvi funkciók, keretrendszer-frissítések és API-k azonnali használatát.

Ennél izgalmasabbak az AI-alapú újdonságok, melyek a korábbinál sokkal szervesebben integrálódnak a szoftverfejlesztés menetébe. A Copilot például képes összehasonlítani a kódot, megkeresni az optimalizációs lehetőségeket, vagy adaptívan beilleszteni, tehát automatikusan a meglévő kód kontextusához igazítani a beillesztett kódot. Az IDE ezen felül valós idejű nyomkövető és benchmark képességekkel, beágyazott pull request megjegyzésekkel bővült. Az új verzióban a cég elmondása szerint sikerült gyorsítani a már létező funkciókon is, például hatékonyabbá vált a nagyobb projektek megnyitása, betöltése és futtatása.

A hivatalosan 18.0-ás verzióként megjelenő Visual Studio 2026 visszafelé kompatibilis a VS 2022 kiterjesztéseivel, ami jó hír a fejlesztők számára, de szintén mutatja, hogy a változásokazért nem drámaiak, és a Visual Studio továbbra is a legacy .NET keretrendszerre épül. A későbbiekben érkező havi frissítések fokozatosan fogják kibővíteni az AI-funkciók és a dizájnt, valamint a teljesítményt érintő újdonságok sorát.