A sütiket is terítékre rakja Brüsszel

Az Európai Bizottság egyszerűsíteni tervezi az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet (ePrivacy) internetes sütikre vonatkozó, és „elavultnak” minősített előírásait, mely bár azért született meg, hogy a felhasználók több kontrollt kaphassanak az adatgyűjtés felett a böngészéseik során, több oldalról is kritizálható. Brüsszel szerint ideje, hogy a szabályozás ésszerűbben támogassa a felhasználókat és vállalkozásokat egyaránt, és hogy a weboldalak megnyitásakor felugró hozzájárulási űrlapok komplexitása és fragmentáltsága csökkenjen.

A Bizottság 2025 év végére tervezi egy digitalizációs egyszerűsítési csomag elfogadását, melynek célja a digitális szabályozás könnyítése, valamint a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése. A csomag egyik fő eleme a tervek szerint decemberben érkező Digitális Omnibusz javaslat, amely célzott törvénymódosításokon keresztül könnyítené a vállalkozások mindennapi működését. A tisztviselők október 14-ig gyűjtik a véleményeket az érdekelt felektől azzal kapcsolatban, hogy a közelgő digitális salátarendeletben hogyan egyszerűsíthetné jogszabályait, különösen az adatok, a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia (MI) tekintetében. Mindemellett a sütitechnológia is a végrehajtó testület szabályozások egyszerűsítésére irányuló tervezetének központi eleme.

Európa 2009-ben vizsgálta felül a sütikre vonatkozó szabályozásokat, és arra kezdte el kötelezni a weboldalak tulajdonosait, hogy a kérjék a felhasználók kifejezett hozzájárulását a sütik használatához, kivéve abban az esetben, ha „feltétlenül szükséges” cookie-król van szó. Utóbbi esetben nem szükséges külön beleegyezés a felhasználótól, mert a weboldal rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenek: például megjegyzik a kosár tartalmát, vagy felismerik, ha egy felhasználó már bejelentkezett, és ezek nélkül adott weboldal nem lenne használható.

Mindez azonban többek közt azt eredményezte, hogy az internetezőket gyakorlatilag kísértik és elárasztják a hozzájárulási kérelmek, ami különösen akkor terhes, ha a felugró ablakok túl tolakodóak, zavaróak, rosszabb esetben nem is adnak valódi választási lehetőséget. A felhasználók emiatt a „beleegyezési fáradtság miatt” jellemzően már ösztönösen elfogadják a sütiket anélkül, hogy valóban tisztában lennének az adatgyűjtés következményeivel. A vállalkozások és weboldalak számára a megfelelő felhasználói élmény kialakítása és az előírások teljesítése kihívást jelent, amit sok esetben a minden sütit elfogadó bannerrel oldanak meg.

A lehetséges reformok és javaslattételek közt felmerülhet a cookie-engedélyezési mechanizmusok egyszerűsítése, és specializált szabályok alkalmazása a modernebb elektronikus kommunikációs szolgáltatásokra, például üzenetküldőkre vonatkozóan. A tagállamok közötti egységesebb szabályozásra is igény mutatkozik. A Politico cikke szerint az iparági szakértők felől olyan vélemény is érkezett, hogy a sütikre vonatkozó szabályokat az EU általános adatvédelmi rendeletébe, a GDPR-ba kéne beépíteni, amely rugalmasabb, kockázatalapú megközelítést alkalmaz. A kockázatalapú megközelítés lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy adatvédelmi védintézkedéseiket az adatfeldolgozással járó kockázat szintjéhez igazítsák, és megfelelőbb jogalapra támaszkodhassanak.