Kétséges a következő iPhone Air sorsa

Nem fog bekerülni a jövő ősszel érkező új termékportfolióba a valaha volt legvékonyabb iPhone, az idén szeptemberben bemutatott iPhone Air utódja - állítja bennfentes forrásokra hivatkozva a The Information. A gyártó állítólag - egyelőre - nem kaszálta el a teljes termékvonalat, a jelenlegi forgatókönyvek szerint azonban az új Air csak 2027 elején kerülhet a boltokba

A hatalmas fanfárral felkonferált újdonságot az Apple kisebbfajta mérnöki csodaként mutatta be az iPhone 17 termékvonallal egy időben, a készülék értékesítése azonban nem hivatalos információk szerint mindenhol alulmúlta a várakozásokat.

Az Apple ezért előbb a híresztelések szerint jelentős mértékben csökkentette a beszállítói komponens-megrendeléseket és az előállítási volument, ami nem túl jó ómen a típus jövőjét illetően. Az iPhone Air ezzel együtt is megmaradhat a várhatóan jövőre érkező hajlítható kijelzős iPhone egyfajta mérnöki főpróbájának, hiszen a foldable készülékeknél hasonlóképpen vékony kialakításra kell törekedni, mint a pengemobiloknál.

Miért kritikus a Patch & Asset Management a kibervédelemben? (x) Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket. Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket.

Miért kritikus a Patch & Asset Management a kibervédelemben? (x) Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket.

A hagyományos okostelefonok szegmensében a vékony kialakítás azonban nem különösebben vonzó előny a vásárlók számára, legalábbis a Samsung tavasszal megjelent Galaxy S25 Edge típusa sem lett átütő siker annak ellenére, hogy műszaki paramétereit tekintve még az iPhone Air-nél is jobb ajánlatnak tűnik.

Az iPhone Air gyenge szereplése részben betudható a kínai piacon tapasztalható, az eSIM-ek kezelésére visszavezethető lassú rajtnak, ugyanakkor az átlagosnál rosszabb akkumulátoros üzemidő és az egykamerás képrögzítési rendszer is ronthatja a modell esélyeit.

A Counterpoint Research októberben publikált számai alapján az első hetekben rendkívül erős kereslet mutatkozott az iPhone 17 sorozat összes új tagjára, míg a méretét tekintve az iPhone 16 Plus helyébe lépő iPhone Air a teljes értékesítési volumen 3%-át adta csupán.