Próbál a szerzők kedvében járni az OpenAI

Kiterjedtebb eszköztárat ígér az OpenAI a szerzői joggal védett karakterek tulajdonosainak, miután a múlt héten útnak indított Sora 2 alkalmazás egy egyre sürgetőbb problémát tett láthatóbbá. Az egyelőre meghívásos alapon használható generatív AI-eszköz elődjéhez hasonlóan rövid, legfeljebb 10 másodperces videók létrehozását teszi lehetővé szöveges promptok alapján, és egyik fő újítása a cameo nevű funkció, amivel a felhasználók saját képeiket feltöltve hozhatják létre digitális modelljüket videók generálásához. Az elmúlt napok tapasztalatai alapján a Sora azonban olyan védett karakterekkel is képes új tartalmakat készíteni, mint SpongyaBob Kockanadrág, a Pokémon, a South Park vagy a Rick és Morty figurái.

Az OpenAI a Sora 2 bevezetése előtt arról tájékoztatta a stúdiókat, hogy az opt-out alapon írásban kell kérvényezniük szerzői joggal védett anyagaik letiltását a videógenerátor szolgáltatásból. Ezt egy űrlap segítségével tehették meg, de nem minden művész és stúdió kapott rá lehetőséget. Sam Altman pénteken azonban újabb bejelentéssel állt elő arról, hogy opt-in modellre áll át a szolgáltatás, tehát az eredeti elképzeléstől eltérően a jövőben a jogtulajdonosoknak aktívan kell beleegyezniük abba, hogy a karaktereiket felhasználhassák az alkalmazásban. Az AI-fejlesztő arról biztosította az alkotókat, hogy a későbbiekben kérésre is blokkolja utólagosan a kért karaktereket, és szorosan együttműködik velük az eltávolítási kérelmek ügyében.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak. Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Altman szerint a jogtulajdonosok egy része egyáltalán nem utasítja el a lehetőséget, sőt támogatja az interaktív rajongói fikciót a már létező karakterek felhasználásával. Ennek adhat löketet az is, hogy az OpenAI szerint mérlegeli annak lehetőségét, hogy a monetizáció során a bevételt megosztanák a jogtulajdonosokkal a későbbiekben, ezzel ösztönözve őket a részvételre.

A szerzői jog kapcsán kialakuló konfliktusok megoldandó problémát jelentenek a különféle generatív AI-szolgáltatásoknak, de az OpenAI láthatóan a partnerség és a bevételmegosztás irányát választja. Az opt-out megközelítésről opt-inre váltás egyébként sokkal közelebb áll a szerzői jogi hagyományokhoz és törvényekhez, melyek alapvetően azt írják elő, hogy a jogvédett anyagok minden felhasználása tilos pár kivételtől eltekintve, és a szerző engedélye nélkül nem felhasználható, ahhoz kifejezett hozzájárulást kell szerezni. A gyakorlati megvalósítás azonban sokkal nehezebb, mivel ha az AI-cégek a modelljeik tanításához használt minden anyag szerzőjétől engedélyt kérnek, jelentősen leszűkítik az elérhető anyagok körét, ráadásul költséges az eljárás.